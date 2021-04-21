Последнее выступление Аликрама Гусейнова – своими струнами раскрывал весь потенциал ханенде (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Видному представителю азербайджанской школы мугама, исполнителю на таре Аликраму Гусейнову (1926-2006) исполнилось 95 лет со дня рождения, сообщает Trend Life.

Талант юного тариста был замечен великим композитором Узеиром Гаджибейли на одном из празднеств в поселке Амираджаны, где родился Аликрам. Он был приглашен на учебу в Государственный музыкальный техникум при Азербайджанской национальной консерватории, где его учителем стал заслуженный педагог, народный артист, тарист Ахмед Бакиханов. В одном из первых послевоенных Международных молодежных фестивалей в Праге был признан лауреатом. Более пятидесяти лет был солистом Государственного театра оперы и балета, играл в шедеврах национального искусства - мугамных операх "Лейли и Меджнун", "Асли и Керем", "Шах Исмаил", "Ашыг Гариб". Часто выезжал на гастроли, пропагандируя искусство мугама в различных странах, аккомпанировал таким известным вокалистам как народные артисты СССР Бюльбюль и Зейнаб Ханларова, народные артисты Азербайджана Хан Шушинский, Абульфат Алиев, Рубаба Мурадова, Джанали Акберов, Сара Гадимова, Гандаб Гулиева, Ариф Бабаев и другие, а также танцевальным коллективам. Аккомпанировать ханенде при исполнении мугамов не каждый может, необходимо учитывать не только музыкальный ритм произведения, но и особенности голоса исполнителя. Сара Гадимова говорила, что струнами тара Аликрам позволял ханенде раскрыть весь свой потенциал. А трио коллектива Абульфат Алиев- Аликрам Гусейнов и Тялят Бакиханов было одним из самых популярных в республике.

Ниже представлено видео – партию из оперы "Лейли и Меджнун" исполняют Сара Гадимова и Джанали Акберов под аккомпанемент Аликрама Гусейнова, которое стало последним публичным выступлением музыканта…

(Автор: Вугар Иманов)