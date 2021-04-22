Обладатели премий Оскара и Каннского фестиваля представят проект, посвященный Эльдару Гулиеву

Культура 22 апреля 2021 22:51 (UTC+04:00)
Обладатели премий Оскара и Каннского фестиваля представят проект, посвященный Эльдару Гулиеву

БАКУ /Trend Life/ - Студия Debüt (Дебют) при поддержке Министерства культуры Азербайджана проведет второй сезон INTERACT Online в рамках образовательного проекта INTERACT LAB, посвященный теме "Сценарное мастерство", сообщили Trend Life организаторы.

Студия Debüt основана в 1987 году известным кинорежиссером, сценаристом, лауреатом Госпремии, кавалером орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал", народным артистом Азербайджана Эльдаром Гулиевым (18.01.1941–16.04.2021), которого мы недавно потеряли. Поэтому нынешний сезон будет посвящен памяти Эльдара Гулиева. Студия Debüt функционирует при Министерстве культуры Азербайджана, специализируется на производстве короткометражных и полнометражных дебютных фильмов, на образовательных программах для кинематографистов, а также занимается продвижением азербайджанской аудиовизуальной продукции на международных рынках.

INTERACT Online представляет собой электронную платформу, предполагающую серию онлайн мастер-классов и воркшопов от международно признанных специалистов в области кино.

Программа состоит из трех этапов – май, июль и октябрь.

Помимо мастер-классов от лауреатов кинофестивалей Оскар, Канны, БАФТА и Эмми, в программу также введен сценарный воркшоп, проводимый профессиональным тьютором.

Приглашенный тьютор для проведения воркшопа – Гюленгюль Алтынташ, сценарист, сценарный консультант и академик. Преподает сценарное искусство магистрантам Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, участник сертификационной программы "создание развлекательного медиа контента" в Университете Калифорнии, Лос-Анджелес (UCLA), различных воркшопов по сценарному искусству при Нью-Йоркской школе искусств Тиш (New York Tisch School of the Arts) и Венгерской академии кино.

Воркшоп пройдет в 3 этапа. Отобранные участники подключатся к программе, имея логлайн и короткий синопсис своего короткометражного фильма. Идея будет развиваться на каждом этапе, и к концу воркшопа будут сформированы готовые сценарии.

Гостем первого этапа, в мае, станет обладатель премий Оскар, Бафта, победитель Каннского кинофестиваля – Кристофер Хэмптон. В фильмографии Хэмптона, одного из самых значимых драматургов мира, есть такие фильмы, как “ Опасные связи”, “ Искупление”, “Отец”, а также “ Каррингтон”, в котором он выступил и в роли режиссера. Сценарий к фильму "Али и Нино" тоже принадлежит ему.

Гость второго, июльского этапа – Самех Алаа, обладатель премии «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля в номинации "Лучший короткометражный фильм". Его путь из Каира в Париж, а оттуда в Канны делает его идеальным примером для наших участников.

Гостем последнего, октябрьского мастер-класса будет номинант на премию Оскар и обладатель премии Эмми – Генри Хьюз. Он сценарист и режиссер, известный по фильмам "День первый", "Форпост" и "Терп".

Как стать участником программы?

Участие в мастер-классах бесплатное, и количество участников не ограничено.
Можно присоединиться к мастер-классу, заполнив регистрационную форму.
Для участия в воркшопе необходимо предоставить идею в виде синопсиса и логлайна. Кроме того, в качестве примеров должны быть представлены написанные вами сценарии (можно также рассказы, пьесы или стихи).
Количество участников воркшопа ограничено до 10 человек.

Заявки принимаются до 10 мая.

Первый этап стартует 13 мая 2021 года.

Для регистрации https://debutfilms.az/interact

(Автор: Вугар Иманов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
ЮНЕСКО рассмотрит внесение в список Всемирного наследия &quot;город Караван-сараев&quot; в Иране
ЮНЕСКО рассмотрит внесение в список Всемирного наследия "город Караван-сараев" в Иране
В Иране за сутки коронавирусом заразились более 21,6 тыс. человек
В Иране за сутки коронавирусом заразились более 21,6 тыс. человек
В Иране произошло сильное землетрясение
В Иране произошло сильное землетрясение
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Канада получит 300 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson на следующей неделе Другие страны 23:14
Обладатели премий Оскара и Каннского фестиваля представят проект, посвященный Эльдару Гулиеву Культура 22:51
Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике Общество 22:35
В бакинском поселке Забрат на пешеходных переходах установлены новые светофоры (ВИДЕО) Общество 22:10
Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы Азербайджан 22:06
Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк Финансы 21:53
«Реал» столкнулся с угрозой пропуска сезона в ЛЧ из-за проекта Суперлиги Спорт 21:35
ЕБРР и KfW реализовали Программу энергоэффективности в общественных зданиях в Грузии Энергетика 21:35
В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах Экономика 21:21
Премьер Франции заявил о прохождении пика третьей волны эпидемии коронавируса в стране Европа 21:07
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 21:03
Иран занял седьмое место в мире по производству цемента в 2020 году Иран 21:02
Российская инвесткомпания заявила о сохранении устойчивой кредитной позиции Азербайджана Финансы 20:47
АМИ Trend поздравляет Олега Кузнецова с Днем Рождения Азербайджан 20:44
Обзор экспорта Грузии в Китай Бизнес 20:36
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 20:31
Грузия сократила экспорт вина в Россию Бизнес 20:29
"Азербайджанские Авиалинии" открывают спецрейсы в Лондон Экономика 20:06
В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий Экономика 19:50
Увиденное нами в Гяндже – это военное преступление – французский юрист Политика 19:35
Геостат раскрыл объемы российского экспорта в Грузию Бизнес 19:26
ЕАГ оценивает Туркменистан на соответствие рекомендациям ФАТФ Туркменистан 19:18
При строительстве цифровых городов Азербайджан применяет мировой опыт ИКТ 19:07
Необходимо проинформировать мировое сообщество о зверствах армян - французский юрист Политика 18:57
Турция сократила экспорт мебели и древесины в Туркменистан Турция 18:51
Установленная мощность Ингури ГЭС в Грузии после реконструкции вырастет, предположительно, на 15% Энергетика 18:49
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств Тендеры 18:46
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб Тендеры 18:45
В городе Евлах улучшается инфраструктура водоснабжения (ФОТО) Экономика 18:38
Сверху здание Туристического комплекса грязевых вулканов будет выглядеть как кратер Политика 18:37
Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи ИКТ 18:31
Французские юристы прибыли в Гянджу (ФОТО) Политика 18:22
В Гедабейском районе высажены новые сорта картофеля (ФОТО) Экономика 18:22
Ректор: «Дистанционное образование создало серьезные вызовы с точки зрения развития университетов» Общество 18:15
Экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию превысил $200 млн Энергетика 18:14
Туркменистан увеличил переработку сельхозпродукции Бизнес 18:14
Укрепление мер доверия в отношениях Азербайджана и Армении – важнейшая задача - МИД России Политика 18:12
Туркменская компания экспортировала помидоры в Австрию Бизнес 18:09
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:05
В Азербайджане на текущий год запланирован рост производства рыбы и рыбной продукции Бизнес 18:02
Захарова: РФ удовлетворена процессом восстановления иранской ядерной сделки Ядерная программа 17:57
В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 610 человек Общество 17:57
На заседании Правления ПЕА будет рассмотрен вопрос в связи с Гусейнбалой Мираламовым Политика 17:53
Экспорт азербайджанской нефти в Израиль достиг почти $125 млн Энергетика 17:48
Необходимо подать в международный суд на Армению за ущерб, причиненный в период оккупации - азербайджанский политолог Политика 17:43
В Азербайджане незначительно сократились показатели скорости передачи данных в интернете ИКТ 17:43
SOCAR выходит из капитала СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС Энергетика 17:37
Кредитование в Нахчыванской АР за I квартал 2021 г. незначительно сократилось Финансы 17:28
Азербайджанский врач рассказал, что способствует формированию коллективного иммунитета к COVID-19 Общество 17:26
Не жалейте время на хобби – советы азербайджанского менеджера (ФОТО) Интересное 17:26
Банковский сектор Азербайджана завершил I квартал 2021 г. с прибылью Финансы 17:25
Иран начнет экспортировать масло Экономика 17:22
IATA повысила прогнозы потерь авиакомпаний мира на 18,5% Транспорт 17:19
Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Туркменистан 17:13
Туркменистан увеличил производство овощей Бизнес 17:06
Грузия увеличила импорт томатов из Азербайджана Бизнес 17:05
Наблюдающаяся над Баку пыльная мгла носит локальный характер Общество 16:58
Расширен перечень российских авиакомпаний, допущенных к полетам в Баку Транспорт 16:55
Минэкономики назвало долю поступлений от ненефтегазового сектора Азербайджана в общих доходах Финансы 16:51
Грузия обнародовала данные по экспорту грузовых автомобилей в Азербайджан Бизнес 16:48
В Азербайджане создано мобильное приложение для оповещения об утечке воды в общественных местах (ФОТО) Общество 16:46
Пакистан и Азербайджан должны развивать межпарламентские связи для расширения торговли - председатель Сената Политика 16:43
Азербайджан откроет туристическое бюро в Израиле Бизнес 16:38
Беларусь в 2021 г. поставит в Азербайджан комплектующие для сборки тракторов Транспорт 16:34
Баку имеет право потребовать компенсацию от Армении – российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 16:29
Борисов заявил, что Россия заинтересована в развитии диалога с Ираком Россия 16:28
Заслуженные пилоты Азербайджана с нетерпением ждут, когда снова полетят в Карабах (ВИДЕО) Экономика 16:28
Мы увидели, что исторические памятники в Агдаме подверглись вандализму – французский юрист Политика 16:24
Грузия увеличила экспорт вина в Азербайджан Бизнес 16:23
Коронавирус в Израиле: Около 2000 зараженных, за сутки умер один больной COVID-19 Израиль 16:22
Истинное лицо «демократии» Сороса Политика 16:17
Париж должен быть нейтральным в установлении мира между Азербайджаном и Арменией – французский юрист Общество 16:11
Агдам практически стерт с лица земли - французский юрист Политика 16:08
Посол США в Москве вылетел в Вашингтон США 16:03
В I кв. 2021 года в Нахчыванской АР построены новые коммуникационные сооружения ИКТ 16:01
Евросоюз предложил России возродить двусторонний диалог по разоружению и нераспространению Европа 16:00
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) Социум 15:59
Польская PGNIG начала бурение скважин на норвежском шельфе Европа 15:54
"Азербайджан в будущем" – награждены победители конкурса (ФОТО) Социум 15:51
Село Шахвеледли Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 15:47
В ГЭЦ Азербайджана назвали срок обнародования результатов выпускных экзаменов Общество 15:47
В Азербайджане прошли очередные выпускные экзамены Общество 15:46
Россия закрепилась на лидирующей позиции среди стран-экспортеров в Азербайджан Бизнес 15:36
Двое участников Отечественной войны Азербайджана вернулись на родину после лечения в Турции (ФОТО) Общество 15:33
Центробанк Узбекистана принял решение по основной ставке Узбекистан 15:31
Российская авиакомпания получила разрешение на выполнение полетов в Узбекистан Узбекистан 15:29
Поставлена очередная партия узбекских сухофруктов в Малайзию Узбекистан 15:24
В Нахчыванской АР завершена реконструкция автодорог в некоторых населенных пунктах Экономика 15:23
Создание агропарков способствует снижению зависимости Азербайджана от импорта - депутат Экономика 15:21
В страховом портфеле Нахчыванской АР за I квартал наблюдается сокращение Финансы 15:17
В Азербайджане открылось СП с Россией по производству автомобилей Бизнес 15:08
Количество инновационных компаний мира выросло на 10% ИКТ 15:07
Иран и Пакистан создают совместный приграничный рынок Политика 15:02
В Нахчыванской АР выросло количество банковских счетов Финансы 15:02
В аэропортах Грузии появятся камеры распознавания лиц Грузия 15:01
Французские юристы находятся в Агдаме (ФОТО) Общество 14:54
Распространились видеокадры задержания директора "Ени клиника" и главврача модульной больницы МЧС Азербайджана (ВИДЕО) Общество 14:50
В Азербайджане в связи с нарушениями, допущенными в процессе вакцинации, уволены два человека Общество 14:44
Бесконтрольный прием антибиотиков при коронавирусе чреват осложнениями - азербайджанский специалист Общество 14:38
Глава минобороны Турции дал оценку мирному соглашению по Карабаху Политика 14:35
Все новости