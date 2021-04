Обладатели премий Оскара и Каннского фестиваля представят проект, посвященный Эльдару Гулиеву

БАКУ /Trend Life/ - Студия Debüt (Дебют) при поддержке Министерства культуры Азербайджана проведет второй сезон INTERACT Online в рамках образовательного проекта INTERACT LAB, посвященный теме "Сценарное мастерство", сообщили Trend Life организаторы.

Студия Debüt основана в 1987 году известным кинорежиссером, сценаристом, лауреатом Госпремии, кавалером орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал", народным артистом Азербайджана Эльдаром Гулиевым (18.01.1941–16.04.2021), которого мы недавно потеряли. Поэтому нынешний сезон будет посвящен памяти Эльдара Гулиева. Студия Debüt функционирует при Министерстве культуры Азербайджана, специализируется на производстве короткометражных и полнометражных дебютных фильмов, на образовательных программах для кинематографистов, а также занимается продвижением азербайджанской аудиовизуальной продукции на международных рынках.

INTERACT Online представляет собой электронную платформу, предполагающую серию онлайн мастер-классов и воркшопов от международно признанных специалистов в области кино.

Программа состоит из трех этапов – май, июль и октябрь.

Помимо мастер-классов от лауреатов кинофестивалей Оскар, Канны, БАФТА и Эмми, в программу также введен сценарный воркшоп, проводимый профессиональным тьютором.

Приглашенный тьютор для проведения воркшопа – Гюленгюль Алтынташ, сценарист, сценарный консультант и академик. Преподает сценарное искусство магистрантам Мюнхенского университета Людвига Максимилиана, участник сертификационной программы "создание развлекательного медиа контента" в Университете Калифорнии, Лос-Анджелес (UCLA), различных воркшопов по сценарному искусству при Нью-Йоркской школе искусств Тиш (New York Tisch School of the Arts) и Венгерской академии кино.

Воркшоп пройдет в 3 этапа. Отобранные участники подключатся к программе, имея логлайн и короткий синопсис своего короткометражного фильма. Идея будет развиваться на каждом этапе, и к концу воркшопа будут сформированы готовые сценарии.

Гостем первого этапа, в мае, станет обладатель премий Оскар, Бафта, победитель Каннского кинофестиваля – Кристофер Хэмптон. В фильмографии Хэмптона, одного из самых значимых драматургов мира, есть такие фильмы, как “ Опасные связи”, “ Искупление”, “Отец”, а также “ Каррингтон”, в котором он выступил и в роли режиссера. Сценарий к фильму "Али и Нино" тоже принадлежит ему.

Гость второго, июльского этапа – Самех Алаа, обладатель премии «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля в номинации "Лучший короткометражный фильм". Его путь из Каира в Париж, а оттуда в Канны делает его идеальным примером для наших участников.

Гостем последнего, октябрьского мастер-класса будет номинант на премию Оскар и обладатель премии Эмми – Генри Хьюз. Он сценарист и режиссер, известный по фильмам "День первый", "Форпост" и "Терп".

Как стать участником программы?

Участие в мастер-классах бесплатное, и количество участников не ограничено.

Можно присоединиться к мастер-классу, заполнив регистрационную форму.

Для участия в воркшопе необходимо предоставить идею в виде синопсиса и логлайна. Кроме того, в качестве примеров должны быть представлены написанные вами сценарии (можно также рассказы, пьесы или стихи).

Количество участников воркшопа ограничено до 10 человек.

Заявки принимаются до 10 мая.

Первый этап стартует 13 мая 2021 года.

Для регистрации https://debutfilms.az/interact

(Автор: Вугар Иманов)