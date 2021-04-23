Дети тюркского мира в национальных костюмах – праздничный вечер в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия (МФТКН) состоялось мероприятие "Встреча детей тюркского мира", посвященное национальному празднику Турции - Дню национальной независимости и защиты детей, который отмечается 23 апреля, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

На открытии президент фонда Гюнай Эфендиева отметила, что организация вечера направлена на дальнейшее укрепление связей между фондом и всеми странами - участницами и наблюдателями в организации, а также на ознакомление молодого поколения с культурными ценностями тюркского мира. В мероприятии приняли участие дети живущих и работающих в Азербайджане представителей Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Венгрии, Литвы, Турции, и, конечно, граждан нашей страны.

"Тюркский мир имеет древнюю историю и богатое культурное наследие, и наши дети в будущем должны сберечь это богатство. Какую бы область дети ни выбрали в дальнейшем, они должны быть хорошими специалистами, профессионалами своего дела, чтобы взрослые, глядя на них, гордились ими. А мы в свою очередь должны дать им такой мир, в котором они смогут жить счастливо. Я очень рада, что по мере взросления дети также будут углубленно изучать культурное наследие братских стран", - отметила Гюнай Эфендиева.

Дети в национальных костюмах прочитали стихи на родном языке, исполнили песни, а также музыку на национальных инструментах. Выступления были отмечены дипломами, а детям вручили подарки.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)