Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО)

Культура 29 апреля 2021 16:46 (UTC+04:00)
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Я никогда не пишу музыку по заказу, пишу только по велению сердца", говорила заслуженный деятель искусств Адиля Гусейнзаде, первая азербайджанская женщина, получившая композиторское образование. В честь ее 105 летия, представляем читателям Trend Life материал об интересных моментах из жизни и творчества Адили Гусейнзаде, которая была одной из самых любимых и последних учениц основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, великого композитора Узеира Гаджибейли

Родилась в Ичери шехер, на Малой Крепостной улице в доме N 28 прошли ее детство и юность. Музыкальные способности проявились рано, с шести лет девочка начала учиться музыке и параллельно с общеобразовательной, окончила детскую музыкальную школу-семилетку. Окончила химический факультет Индустриального института (ныне государственный университет нефти и промышленности) по специальности "инженер-технолог", где встретила своего будущего мужа Хидаята Новрузлы. В 30-х годах произошли события, которые навсегда сказались на ее судьбе. Это был ужасный 1937 год – период сталинских репрессий и террора. Ее горячо любимых отца и маму, братьев и сестер как подданных Ирана выслали из страны. Сама же Адиля ханум, будучи уже замужем и имея двоих детей, была освобождена от депортации и оставлена в Баку. Семья была бесчеловечно разделена, они расстались без надежды когда-либо увидеться вновь. И эта разлука с дорогими, близкими ее сердцу людьми, наложила отпечаток на всю ее жизнь и творчество, многие страницы которого окрашены в драматические тона. Лишь в начале 60-х годов состоялась долгожданная встреча с горячо любимой матерью Зейнаб, а еще три десятилетия спустя - с младшей сестрой Шафигой. Кстати, другие сестры Адили ханум - Хадиджа ханум Бехбуди и Шафига ханум Сидги стали известными музыкантами в Тегеране. Несмотря на все трудности жизни, всегда оставалась безгранично доброжелательным человеком, положительная энергетика которого неизменно притягивала к себе ее многочисленных учеников и коллег.

Главное, что музыка было велением ее сердца и души. В 1942-1948 годах училась на отделении народной музыки и вокала Азербайджанской государственной консерватории в классе великого Бюльбюля. Интересно, что со временем именно Бюльбюль стал первым исполнителем романсов своей ученицы. Более того, обладая прекрасным голосом меццо-сопрано в фильме "Аршин мал алан" 1945 года ( реж. Рза Тахмасиб и Николай Лещенко) , озвучила партию Аси. Фильм был снят по мотивам одноименной оперетты Узеира Гаджибейли, был дублирован на 86 языков, обошёл 136 стран мира. Только в СССР за полтора месяца проката фильм посмотрели 16 миллионов зрителей. Более того, фильм настолько понравился Мао Цзэдуну, что он даже приказал снять в Китае свою версию, которая бы называлась "Любовь под одеялом" (китайцы "одеялом" назвали чадру).

"Никогда не забуду слов одобрения, прозвучавших из уст самого Узеирбека после общественного просмотра этого фильма, – вспоминала Адиля ханум. - Выждав паузу, мэтр в свойственной ему чуть шутливой манере сказал: "А больше всех мне понравилось пение Аси",- тем самым разрядив напряженную атмосферу".

А представив написанное ею первое музыкальное произведение "Yadigar" (Воспоминание) Узеиру Гаджибейли, была зачислена в класс выдающегося композитора. В 1953 году, уже завоевавшая успех своими первыми произведениями, завершила учебу в консерватории в классе профессора Бориса Зейдмана.

Из воспоминаний Адили Гусейнзаде: "Узеир Гаджибейли всегда был добр, мягок, обходителен с нами, со своими студентами, и очень много времени, помимо основных занятий, отводил для бесед с нами о музыке и ее законах. Он был большой поддержкой для своих студентов во всех их делах… После кончины великого Узеира Гаджибейли меня перевели для продолжения образования по композиции в класс профессора Бориса Исааковича Зейдмана. Он был исключительно одаренным педагогом, прекрасно знал азербайджанские мугамы и призывал студентов использовать их в своих сочинениях. Наши занятия проходили очень интересно и оживленно. Он был для нас не только учителем, но и духовно близким человеком, другом".

Успешно трудилась во многих жанрах и создала симфонические поэмы, произведения для хора, сонаты для струнного квартета, виолончели и фортепиано, романсы. Особое место принадлежит в становлении жанра романса в национальной музыке. Написаны композиции на слова классиков Низами, Насими, Физули, Хуршидбану Натаван, известных поэтов Самеда Вуругна, Наби Хазри, Бахтияра Вахабзаде, Расула Рзы, Нигяр Рафибели, Тофига Муталлибова и других. Ее композиции исполняли такие вокалисты как Бюльбюль, Шовкет Алекберова, Лютфияр Иманов, Фирангиз Ахмедова, Фидан и Хураман Гасымовы, Соны Асланова и другие.

Много лет, с середины 50-х, преподавала талантливым детям в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля основы композиции. Адиля Гусейнзаде, которую наши композиторы почитали как истинного представителя азербайджанской интеллигенции, ушла из жизни на 90 году жизни.

Из воспоминаний народного артиста Хайяма Мирзазаде: "Деятельность Адили ханым выпала на время расцвета и возрождения азербайджанской музыки, и она являлась ярким носителем культуры. Ее всегда ставили в один ряд с такими музыкантами Азербайджана как Гара Гараев, Джахангир Джахангиров, Фикрет Амиров и другие. Она находилась в этом списке хороших композиторов. Она не была коммерческим композитором даже того времени, зато она была в череде интеллигентных композиторов, что гораздо лучше".

Из воспоминаний народной артистки, председателя Союза композиторов Фирангиз Ализаде: "Адиля Гусейнзаде была и прекрасной исполнительницей, композитором и педагогом. Я горжусь тем, что мне посчастливилось быть ее ученицей. Никогда не забуду свою первую встречу с ней. Мне было семь лет, когда я написала произведение. Мои родители, увидев, что у меня есть талант, решили отдать меня на курсы композитора. Они узнали, что самой лучшей преподавательницей этой специальности является Адиля Гусейнзаде, и записали меня в ее класс. Я была просто поражена ее талантом. Если бы я не встретила на своем пути Адилю ханым, то не смогла сейчас стать композитором".

Из воспоминаний заслуженного деятеля искусств Зюмруд Дадашзаде, автора книги "Я родилась с любовью. Адиля Гусейнзаде": "В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Часто слыша эту расхожую чеховскую фразу, я неизменно думаю об одном человеке – личности поистине легендарной, композиторе, педагоге Адиле ханым Гусейнзаде, являющий редкий пример органичного сочетания красоты внешней и внутренней. У нее было прекрасное одухотворенное лицо с чуть широко поставленными большими бездонными, лучистыми глазами, c высокими бровями дугой. Неброская, строгая, но очень благородная красота. Одевалась она изысканно, со вкусом, отдавая предпочтение классическому стилю, умела внести в костюм определенную изюминку, ненавязчиво дополнив его каким-либо аксессуаром. Напрочь лишенная прагматизма, тщеславия, эгоизма, она была бесконечно добра, скромна, излучала позитивную энергию, свет, щедро одаривая всех любовью, теплом, сердечностью. Ее суждения неизменно отличались стройностью, логичностью. Даже будучи в преклонном возрасте, она поражала меня меткостью оценок того или иного события, будь то из мира искусства или политической, общественной жизни. Адиле Гусейнзаде суждено было стать первой женщиной-азербайджанкой, получившей профессиональное композиторское образование. На ее плечи выпала сложная миссия: в тяжелые годы становления азербайджанской композиторской школы она, умело преодолевая сложившиеся стереотипы, всевозможные подводные рифы, не спеша, но верно шла к поставленной цели, добиваясь убедительных творческих результатов, оставивших след в истории национальной музыки".

(Автор: Вугар Иманов)

Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Image
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как известная азербайджанка соответствовала чеховской фразе , или Любовь под одеялом от Мао Цзэдуна... (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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