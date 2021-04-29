Азербайджанский танцор стал амбассадором Европейской ассоциации культуры (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор Фарид Казаков, который ныне живет и работает в России, стал почетным членом и амбассадором Европейской ассоциации культуры в Азербайджане и Турции, сообщил Trend Life

Европейская ассоциация культуры (офис находится в Санкт-Петербурге) занимается выявлением и всесторонней поддержкой наиболее талантливых и перспективных детей и молодёжи Европы и России; повышением уровня исполнительского мастерства своих участников через работу творческих лабораторий и мастер-классов ведущих педагогов России и Европы; созданием условий для реализации творческих способностей детей и молодежи; повышением профессиональных возможностей руководителей творческих коллективов и педагогов; обменом творческим опытом и укреплением дружественных отношений между участниками из различных регионов Европы и России; способствует объединению детей разных национальностей на принципах мирного сосуществования, толерантности и творческого взаимопонимания.

Назначением Фарида Казакова амбассадором Ассоциация хочет привлечь для реализации творческих проектов молодежь Азербайджана и Турции.

«На протяжении многих лет с успехом представлял танцевальное искусство Азербайджана на международной арене в качестве артиста и члена жюри. Я благодарен Европейской ассоциации культуры за доверие и столь высокую оценку моего труда и приложу все усилия для реализации различных проектов», – отметил Фарид Казаков.

Фарид Казаков – выпускник Бакинской академии хореографии, победитель и обладатель Гран-при международных, всероссийских и азербайджанских конкурсов-фестивалей хореографии, национальных общественных премий Турции и Азербайджана.

Ниже представлен видеоролик танцора, посвященный братским отношениям Азербайджана и Турции «Iki devlet Bir millet» (Два государства – одна нация).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)