В Санкт-Петербурге появились импровизированные улочки старого Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском этнографическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге прошла семейная программа «Ковер-самолет: путешествие на Восток», сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.

В рамках программы посетители музея оказались в радушном и теплом восточном городе, совершив прогулку по выставке «Вплетая нить судьбы в ковер… Декоративно-прикладное искусство Азербайджана». Экспозиция, в которую вошли более 100 уникальных экспонатов, подготовлена РЭМ совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Куратор выставки Елена Кубель прогулялась с гостями по импровизированным улочкам старого Баку, где на перилах балконов домов и торговых лавочек висят яркие восточные ковры, заманивая прохожего своим уютом и красотой.

Но кроме этого участникам программы посчастливилось побывать и на экскурсии по постоянной экспозиции «Народы Южного Кавказа».

Для детей музей подготовил сказочное путешествие по выставке и экспозиции, где юные посетители придумывали сказки о Востоке, и каждый унёс с собой уникальный сувенир – сделанную своими руками открытку.

Во время семейной программы все гости могли угоститься восточными сладостями и чаем. Чтобы посетители ещё больше могли погрузиться в культуру Азербайджана, в музее выступил лауреат городских и международных конкурсов вокально-хореографический ансамбль «Чинар», прошел мастер-класс по игре на народных инструментах и по ковроткачеству.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)