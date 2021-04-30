Семь красавиц Азербайджана покорили жителей Измира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Измире состоялся онлайн-показ спектакля Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета "Семь красавиц" выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Онлайн-показ прошел в рамках проекта автора либретто балета "Семь красавиц" Яны Темиз "Балетные встречи в Измире", организованного при Ассоциации дружбы и сотрудничества русскоговорящих Измира.

Цель проекта - приобщение жителей Измира к искусству танца. В этот раз при содействии руководства Азербайджанского театра оперы и балета зрителям была предоставлена уникальная возможность увидеть шедевр азербайджанского балета - "Семь красавиц".

В ходе мероприятия к присутствующим с видеоприветствием обратился заслуженный артист Эстонии, член Совета танца при ЮНЕСКО, хореограф балета Василий Медведев.

По словам хореографа, балет "Семь красавиц" занимает особое место в его творчестве: "Это была прекрасная возможность поработать с музыкой выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, с его дочерью - профессором Стамбульской консерватории Зулейхой Багировой, дирижёром Эльшадом Багировым и художниками Дмитрием Чербаджи и Таиром Таировым".

Яна Темиз рассказала об истории здания Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, о поэме Низами, истории создания балета "Семь красавиц".

После мероприятия гости обменялись впечатлениями, выразив восторг от просмотра балета.

Отметим, что модератором проекта "Балетные встречи в Измире" является руководитель Ассоциации дружбы и сотрудничества русскоговорящих Измира RUSDER Анна Атик.

(Автор: Джани Бабаева)