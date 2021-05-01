Челлендж для азербайджанских художников: удивительные по красоте архитектурные здания и городские пейзажи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея на своих официальных страницах в соцсетях представила художественные произведения, отобранные в ходе челленджа #Mənimşəhərim (#МойГород), сообщает Trend Life.

Присоединиться к челленджу мог любой желающий, поделившись в соцсетях фотографией художественного произведения под хештегом #Mənimşəhərim.

Задачи акции - продемонстрировать самые красивые уголки родного края. Среди представленных произведений - картины Мир Азера Абдуллаева, Зарифы Насирли, Вугара Али, Айдан Маиловой, Гюнель Наджафовой, Назрин Мамедовой, Сурейи Саттарлы, Вахида Алиева и Юсифа Мирзы.

Представленные произведения отражают красоту архитектурных памятников Азербайджана, знаковые места, достопримечательности. Рассматривая картины, словно совершаешь виртуальную экскурсию, вновь открывая для себя удивительные по красоте и величественности архитектурные здания и городские пейзажи.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)