Кто в Азербайджане лучше всех читает поэзию Низами Гянджеви? – Жюри конкурса Sənsiz назвало победителей (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Жюри конкурса художественного чтения Sənsiz ("Без тебя") объявило имена победителей, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза театральных деятелей Азербайджана (СТДА).

Конкурс был организован министерством культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана по случаю Года Низами Гянджеви и 880-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя.

Его цели - активизировать процессы в сфере культуры, повысить интерес общественности к декламаторскому искусству и создать условия для новых творческих поисков.

Для участия в конкурсе было направлено около 60 заявок. 18 участников прошли в заключительный этап проекта, в рамках которого прочитали перед жюри поэтические произведения.

Победителями конкурса стали:

II место – актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ярослав Трифонов и актер Бакинского детского и юношеского театра Нияз Гасымов;

III место – актриса Шушинского государственного музыкального драматического театра Бахар Гамзаева и народная артистка Азербайджана, актриса Мингячевирского государственного драматического театра Элла Ягубова.

Отметим, что I места не удостоился никто из участников конкурса.

Специального диплома жюри конкурса были удостоены: студентка Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ) Дилара Назарова, актриса Лянкяранского государственного драматического театра Гюляр Керимова, актер Нахчыванского государственного музыкального драматического театра Насими Мамедзаде, актер Бакинского муниципального театра Эльчин Мурадов, председатель Объединения творческой интеллигенции "Германия - Азербайджан" Наиба Ширинова.

За участие в конкурсе также отмечены: актер Агдамского государственного драматического театра Эльмир Гумбатов, актер Сумгайытского государственного драматического театра Камран Мурадлы, актер Физулинского государственного драматического театра Гачаг Гараев, актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя Айгюн Фатуллаева, актриса Газахского государственного драматического театра Замана Дервиш, актриса Лянкяранского государственного драматического театра Вафа Гаджизаде, студентки АГУКИ Фатима Гасымова и Айтадж Зейналова, актриса Гусарского государственного лезгинского драматического театра Кямаля Сафарова.

Отметим, что в состав жюри вошли известные деятели культуры: народный артист Азербайджана, драматург Рамиз Фаталиев (председатель), народный артист Азербайджана, заместитель председателя СТДА Гаджи Исмаилов, заслуженный деятель искусств, главный режиссер Азербайджанского государственного театра юного зрителя Бахрам Османов, заслуженный артист, заведующий кафедрой, доцент АГУКИ Азад Шукюров, руководитель актерской лаборатории СТДА Магомед Вердизаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)