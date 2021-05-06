"Si sono incontrati in milioni di ann". Жить по-итальянски с азербайджанской душой

БАКУ /Trend Life/ - Произведения молодых азербайджанских поэтов представлены на итальянском языке в антологии "Si sono incontrati in milioni di anni" ("Встреча через миллионы лет"), сообщила Trend Life руководитель литературно-художественного проекта Söz министерства культуры Азербайджана, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

В антологию вошли произведения Шахрияра Дель Гарани, Рустама Гаджиева, Фарида Гусейна, Таиры Мамедовой, Фирдовси Расулова, Мехмана Расулова, Гисмета Рустамова, Гюнель Шамильгызы, Акшина Енисоя и Бахар Замановой.

"Впервые в Италии издана антология стихов молодых поэтов Азербайджана на итальянском языке, а также произведений молодых поэтов Италии на азербайджанском языке - в Баку! Это совместный проект посольства Италии и литературного проекта Söz, который мы очень ждали и наконец реализовали. Это значимое событие стало очередным мостом культуры между Азербайджаном и Италией. От всей души поздравляю всех участников и организаторов. В дальнейшем запланирована реализация проектов на итальянском языке о наших молодых художниках и музыкантах", - сказала Гасанзаде.

Работа над антологией началась в 2019 году, когда известный итальянский поэт и писатель Давид Рондони посетил Азербайджан для участия в Фестивале поэзии, искусства и духовности "Насими". Выпуск антологии реализован в рамках программы "Vivere all’italiana/Жить по-итальянски".

Координаторы проекта – Изабелла Серра и Айдан Алиева, перевод – Зулейха Мурадова.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)