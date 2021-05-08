В Азербайджане названы комментаторы "Евровидения 2021"

БАКУ /Trend Life/ - Общественная телерадиокомпания Азербайджана (İTV) объявила имена комментаторов на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщили Trend Life в пресс-службе İTV .

Комментаторами песенного шоу, которое будет транслироваться в прямом эфире Общественного телевидения, будут певец, композитор и шоумен Мурад Ариф и телеведущая Хусния Магеррамова.

Отметим, что Мурад Ариф ранее был комментатором конкурса, а Хусния Магеррамова возглавляла делегацию от Азербайджана.

Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, а финал - 22 мая в Роттердаме (Нидерланды). На "Евровидении 2021" представитель Азербайджана Самира Эфенди выступит с песней "Mata Hari" (Мата Хари) во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14.

(Автор: Вугар Иманов)