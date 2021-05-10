Спустя 34 года оркестр Бакинского цирка возобновил деятельность, прошел концерт в Парке офицеров (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Через 34 года оркестр Бакинского цирка возобновил деятельность, проведя свой первый концерт в Парке офицеров, сообщили Trend Life в пресс-службе цирка. Концерт был проведен в связи с 98-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Коллектив Бакинского государственного цирка был создан в 1945 году. Его репертуар состоял не только из цирковых номеров, но и выступлений артистов эстрады и балета. Вместе с коллективом цирка работали известные азербайджанские композиторы, поэты, балетмейстеры, артисты и художники. Коллектив гастролировал по городам СССР, Европы, Азии, Африки и Америки. Существующее здание Бакинского цирка было построено в 1967 году по проекту архитекторов "Азгоспроекта" Энвера Исмаилова и Фаины Леонтьевой. Открыт был в 1968 году. Тогда и был создан оркестр Бакинского цирка, который осуществлял деятельность до 1987 года.

Новый состав был создан в результате объявленного набора артистов циркового искусства, реорганизации труппы и восстановления оркестра цирка. В него вошли 16 музыкантов. Художественный руководитель – Амиль Гасаноглу, дирижер – заслуженный деятель искусств Азад Гулиев. В концертной программе в Парке офицеров, напротив Бакинского цирка, прозвучали более десяти произведений азербайджанских и мировых классиков.

(Автор: Вугар Иманов)