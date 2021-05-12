Из Москвы в Шушу. Эльчин Азизов и Юсиф Эйвазов на фестивале "Харыбюльбюль": Это роскошный сон! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известные оперные исполнители, народные артисты Азербайджана Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов специально приехали из Москвы для участия в музыкальном фестивале "Харыбюльбюль" на Джыдыр дюзю в Шуше, организованном Фондом Гейдара Алиева. Своими впечатлениями они поделились с Trend Life.

Эльчин Азизов: "Как только мы получили приглашение приехать и выступить в Шуше, вместе с Юсифом находились в эйфории от предстоящего визита и участия в грандиозном историческом событии в нашем древнем городе. И сейчас это какой-то роскошный сон! В данное время мы на репетиции концерта классической музыки, который состоится завтра, и получаем колоссальное удовольствие просто от того, что находимся здесь, дышим этим воздухом, и будем выступать в Шуше. Это действительно потрясающие чувства - вернуться в этот уникальный город, где еще ребенком отдыхал вместе с родителями. Спустя столько лет я вернулся, и как будто нахожусь во сне, неимоверная радость переполняет наши сердца и души!"

Юсиф Эйвазов: "Перед приездом в Шушу мы понимали, что это будут невероятные эмоции, но реальность превзошла все ожидания. Уже подъезжая к Шуше, и воочию видя эти скалы и горы, мы с Эльчином с большим восхищением и почтением вспомнили о тех героях, которые освободили этот город. Это что-то невероятное! Мы выражаем благодарность Президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, под руководством которого наши доблестные воины проявили неимоверный героизм, вписанный в историю. И сегодня находиться в Шуше, испытывать эти эмоции – это бесценно! Мы решили обязательно приезжать сюда каждый год с концертами и мастер-классами, и будем смотреть, как этот город возрождается, живет и дышит после стольких лет тьмы и оккупации. Мы очень счастливы!"

Напомним, что международный фестиваль "Харыбюльбюль" ежегодно проводился с 1989 по 1991 годы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Натаван Эфендиева)