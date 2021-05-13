Счастлив быть одним из участников фестиваля "Харыбюльбюль" – народный артист Тейюб Асланов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Счастлив быть одним из участников музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева в городе Шуша. Фестиваль "Харыбюльбюль" организован на высочайшем уровне, это значимое событие для нас всех.

Об этом сказал Trend Life заведующий кафедрой мугама Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, доцент, известный ханенде, народный артист Тейюб Асланов.

Он сообщил, что долгие годы мечтал о том, чтобы фестиваль "Харыбюльбюль" вновь был проведен в Шуше.

"Не раз я говорил в интервью о своей мечте, чтобы фестиваль "Харыбюльбюль" был вновь организован в Шуше. И вот исполнилась мечта моя и всех деятелей искусства Азербайджана. Это чувство не описать словами, от радости слезы наворачиваются на глаза, говорю, а сердцебиение учащается. Это такое прекрасное чувство. Желаю каждому гражданину Азербайджана ступить на эту священную землю, посетить наш прекрасный край, жемчужину Азербайджана – Шушу.

Шуша подарила нам великих мастеров мугама, музыкантов, исполнителей. Этот город посещали великие мастера - Джаббар Карьягды, Сеид Шушинский, Хан Шушинский, Мешади Мамед Фарзалиев, Бюльбюль и многие другие. Все без исключения деятели искусства нашего времени мечтали посетить Шушу, выступить на Джидыр дюзю.

Счастлив, что мне предоставлена возможность быть частью потрясающего фестиваля "Харыбюльбюль"",- отметил народный артист.

Напомним, что международный фестиваль "Харыбюльбюль" проводился в 1989-1991 годы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)