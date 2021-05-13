Двукратный обладатель "Оскара" Кристофер Хэмптон принял участие в открытии INTERACT Online в Азербайджане

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня стартовал первый этап образовательной программы INTERACT Online, организованной киностудией Debüt, организованный студией Debüt (Дебют) при поддержке министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Debüt .

Онлайн мастер-класс был проведен на платформе Zoom. На открытии директор киностудии Debüt Орхан Аббасов приветствовал участников мастер-класса и передал слово двукратному обладателю "Оскара", лауреату премий "Бафта" и Каннского кинофестиваля, сценаристу Кристоферу Хэмптону.

Всемирно известный кинематографист поделился своим опытом и ответил на вопросы участников о сценарном мастерстве. На мастер-классе Кристофер Хэмптон рассказал о начале своей карьеры сценариста, о различиях в написании оригинального и адаптированного сценария, о том, как адаптировать произведение или пьесу под сценарий фильма. Начинающим сценаристам и любителям были даны советы о том, на какие детали обращать внимание в написании сценария, как справиться с писательским блоком и другими трудностями.

Мастер-класс был проведён в оригинале на английском языке с синхронным переводом на азербайджанский. В нём приняли участие 108 кино-энтузиастов. Он прошел интерактивно, Хэмптон был приветлив и подбадривал участников, а те, в свою очередь, не стеснялись задавать ему вопросы.

Следующий мастер-класс будет проведён в начале июля со стороны победителя Каннского кинофестиваля, режиссёра и сценариста Самех Алаа.

Для регистрации: https://debutfilms.az/interact

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Студия Debüt основана в 1987 году лауреатом Госпремии, кавалер государственных орденов "Шараф", "Шохрат" и "Истиглал", народным артистом Азербайджана Эльдаром Гулиевым. Функционирующая при министерстве культуры Азербайджана киностудия Debüt специализируется на производстве короткометражных и полнометражных дебютных фильмов, на образовательных программах для кинематографистов, а также занимается продвижением азербайджанской аудиовизуальной продукции на международных рынках.

Подробнее о Debüt: http://debutfilms.az/

Debüt в Instagram: https://www.instagram.com/debutfilms/

Debüt в Telegram: https://t.me/debutfilms

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Debüt в Twitter: https://twitter.com/debutfilms

(Автор: Вугар Иманов)