Эмин Алиев в образе Низами Гянджеви призывает к искренности чувств и ярким эмоциям (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Года Низами Гянджеви и 880-летия со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя заслуженный актер Эмин Алиев реализовал фотопроект, представ в образе Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

"Низами Гянджеви оставил глубокий след не только в азербайджанской, но и во всей мировой литературе. Совершенная художественная форма и героико-романтическая поэзия Низами на протяжении многих веков продолжает оказывать воздействие на весь мир, вдохновляет писателей и драматургов, композиторов и исполнителей, научный мир. Высоко оценивая силу слова, Низами призывал людей к добру, состраданию, справедливости, любви, искренности чувств и ярким эмоциям жизни. Вершина мудрости великого поэта особо актуальна в современном мире, чтобы наставлять человечество на путь истинный, бороться с жестокостью и насилием, строить мир и создавать атмосферу дружбы", - отметил балетмейстер и солист труппы Азербайджанского государственного академического музыкального театра Эмин Алиев. Автор фото - Рамин Асланов.

(Автор: Вугар Иманов)