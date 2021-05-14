О рыбацкой деревне на Абшероне… - азербайджанские сценаристы претендуют на награду российской кинопремии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сценаристы фильма "Дочь рыбака" - Исмаил Сафарали, Мария Зелинская, Рустам Мамедов претендуют на победу в номинации "Лучший сценарный дебют" Российской премии имени Валентина Черных "Слово", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Церемония вручения сценарной премии им. В. Черных "Слово" состоится 21 мая в Театре им. А.С. Пушкина в Москве.

Российская кинопремия за достижения в области сценарного искусства "Слово" учреждена в 2013 году. Она посвящена памяти российского сценариста Валентина Черных. Фильм "Москва слезам не верит", снятый по его сценарию, получил премию "Оскар" в 1981 году.

Полнометражный художественный фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарали "Дочь рыбака" рассказывает о жизни в небольшой рыбацкой деревне на Абшероне, полуострове на побережье Каспийского моря. Девочка Сара, отец которой пропадает во время рыбалки, отказывается верить в то, что его больше нет, ведь его тело так никто и не нашел. Однако семья Сары и жители деревни настаивают на похоронах, пусть и формальных - старейшины убеждены, что непогребенный рыбак - причина всех несчастий, которые обрушиваются на деревню одно за другим. Сара бунтует и идет против воли и обычаев семьи. Природа как будто протестует вместе с ней — надвигается шторм, и Сара отправляется в бушующее море на поиски отца…

Фильм снят "Нон-стоп продакшн" (Россия) при участии Cinex (Азербайджан). Авторы сценария - Мария Зелинская, Исмаил Сафарали, Рустам Мамедов, оператор - Шандор Беркеши, художник-постановщик - Сергей Зайков, со-продюсер - Мария Ибрагимова. В ролях: Хамаил Гасанова, Гюнеш Мехтизаде, Вюсал Азизов, Расим Джафар, Фарид Асланов, Эльнур Наджафов, Гурбан Исмайлов, Махир Дервиш, Эльшан Аскеров, Игорь Никулов.

Фильм "Дочь рыбака" был впервые представлен на питчинге проектов Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", в котором и победил. Кинолента была представлена на открытии 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

(Автор: Джани Бабаева)