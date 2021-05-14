Для татар Азербайджана огромная честь быть участниками фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Татарский ансамбль “Йолдыз” от Общественного объединения “Татарстан” в Азербайджане выразил восхищение участием в фестивале “Харыбюльбюль” в освобожденном после 30-летней армянской оккупации городе Шуша, сообщили Trend Life в пресс-службе коллектива.

Фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева, прошел в культурной столице Азербайджана – городе Шуша, на Джыдыр дюзю 12 и 13 мая.

Как известно, в первый день фестиваля под названием “Мультикультурализм в азербайджанской музыке” было представлено музыкальное творчество различных народов, проживающих в нашей страны, для которых Азербайджан является единой Родиной, и каждый представитель которых, будучи гражданином этой страны, независимо от национальности и религии, готов защищать родную землю.



Ансамбль “Йолдыз” исполнил татарскую народную песню “Алмагачлары” (“Яблони”).



Абас Миняшев, председатель Общественного объединения “Татарстан”, руководитель ансамбля “Йолдыз”: “Нас всех поразила необыкновенная красота природы, окружающей город Шуша. Спасибо большое всем организаторам за возможность участвовать в таком историческом событии для всего народа Азербайджана. Все это стало возможным благодаря Президенту Азербайджана и нашим доблестным воинам. Светлая память шехидам".

Участницы ансамбля “Йолдыз”.

Рауза Алиева: "Это счастье и большая честь находиться в культурном и историческом центре первыми, после 29 лет оккупации. Невозможно передать те ощущения, которые испытываешь, находясь там, в разрушенном городе, но таком родном и красивом. Спасибо Аллаху, что я в своем почтенном возрасте смогла увидеть Шушу. Особая благодарность Фонду Гейдара Алиева. Спасибо за тяжелый и благородный труд. Спасибо солдатам, которые день и ночь охраняют наши земли. Пусть Аллах бережет их!”



Зейтуна Гафиулова: "Испытала огромную радость и счастье, ступив на землю древнего города Шуша после 29 лет разлуки. Спасибо, что мы живем в такой многонациональной республике, как Азербайджан. Карабах – это Азербайджан!”.



Султания Валеева: "Участие в фестивале “Харыбюльбюль” в городе Шуша нас очень впечатлило. На протяжении всего пути мы пребывали в волнительном ожидании, что впервые за столько лет сможем снова побывать на такой дорогой и родной для всех нас земле. Мы выехали из Баку совместно с другими участниками разных фольклорных ансамблей – представителями различных национальностей, которые проживают в Азербайджане. Проезжали очень красивые места. Как же живописны наши земли, которые были оккупированы на протяжении почти 30 лет! У всех участников были уникальные национальные костюмы, ведь каждый представлял свой фольклорный ансамбль. Но самое главное то, что нас всех объединяло единство, поскольку все мы приехали выступить под нашим флагом Азербайджана! Все были в восторге. Невозможно передать наши эмоции! Огромное спасибо всем организаторам!”.



Таджиба Бабаева: "Наши репетиции длились около месяца, мы были сильно мотивированы тем, что сможем побывать в Шуше, где впервые за столько лет пройдет такой грандиозный фестиваль. Можно много говорить о нашей поездке в Шушу, но я хотела бы отметить, что мы все ехали как одна дружная семья. Помню, что в первую же ночь нам было трудно заснуть, но не потому, что не могли спать, а потому что там был очень чистый воздух, которого, как глотка воды, не хватало нам всем столько лет… Поэтому хотелось надышаться этим воздухом! С приближением времени выступления становилось очень волнительно, так как это большая ответственность - выступать на таком фестивале. Но то удовольствие, ту душевную радость, которую получила лично я, мне сложно передать. Это невероятно!"



Сабина Кулахметова: "Природа, горы, зелень, реки и озера, маковые поля - всю эту неповторимую красоту мы видели по дороге в город Шуша. С Джыдыр дюзю как на ладони виден Ханкенди. Невероятную красоту города Шуша можно сравнить с горными пейзажами Швейцарии. Словами не передать – это нужно видеть! Вечная память нашим героям, отдавшим свои жизни за возвращение наших земель! Среди татар Азербайджана также много участников войны, внесших неоценимый вклад в достижение Победы. Мой брат, например, тоже воевал в Шуше, а я как медсестра оказывала помощь раненым солдатам в Агджабеди”.



(Автор: Вугар Иманов)