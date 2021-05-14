Участники фестиваля «Харыбюльбюль» в городе Шуша испытывали чувство гордости и большое волнение - народная артистка Гюльбаджи Иманова

Культура 14 мая 2021 18:23 (UTC+04:00)
Участники фестиваля «Харыбюльбюль» в городе Шуша испытывали чувство гордости и большое волнение - народная артистка Гюльбаджи Иманова

БАКУ /Trend Life/ - Все участники музыкального фестиваля «Харыбюльбюль», организованного Фондом Гейдара Алиева в городе Шуша, испытывали чувство гордости и большое волнение, нас всех обуревали сильные эмоции. Об этом сказала Trend Life народная артистка Азербайджана, художественный руководитель и главный дирижер Азербайджанской государственной хоровой капеллы, профессор Гюльбаджи Иманова.

«Для Азербайджанской государственной хоровой капеллы огромная честь и гордость быть в составе большой группы деятелей искусства, которые участвовали в фестивале. Ощущения непередаваемые, мы столько лет ждали этого дня. Каждый год в День национальной музыки, который отмечается 18 сентября, мы мечтали, что следующий праздник встретим в Шуше. И вот, после такого долгого перерыва, в городе Шуша, на Джыдыр дюзю организован потрясающий фестиваль «Харыбюльбюль». Все участники фестиваля испытывали волнение. Наш хор стоял на сцене, а я смотрю на их лица, и в глазах у всех слезы, но это слезы радости, безграничного счастья. Уверена, что в дальнейшем в Шуше будут проводится и другие фестивали, концерты, выступления артистов. Шуша - райское место, ее воздух, горы, аура, царящая там - все вызывает восторг. Я раньше никогда не бывала в Шуше, но у меня такое ощущение, что я там родилась. Звуки музыки разносились по горам, повсюду вокруг. Рада и счастлива, что участвовала в этом историческом концерте», - отметила Иманова.

Народная артистка Азербайджана подчеркнула, что освобождение прекрасной Шуши от оккупации было необыкновенной радостью.

«Наша доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освободила земли страны от оккупации, освободила нашу прекрасную Шушу – это необыкновенная радость. Когда армянские захватчики оккупировали Шушу, это стало для всех нас огромным ударом. Спасибо нашей доблестной армии, нашим шехидам, которые отдали свои жизни, защищая Родину, мы их никогда не забудем», - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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Участники фестиваля «Харыбюльбюль» в городе Шуша испытывали чувство гордости и большое волнение - народная артистка Гюльбаджи Иманова
Участники фестиваля «Харыбюльбюль» в городе Шуша испытывали чувство гордости и большое волнение - народная артистка Гюльбаджи Иманова
Для татар Азербайджана огромная честь быть участниками фестиваля &quot;Харыбюльбюль&quot; в Шуше (ВИДЕО, ФОТО)
Для татар Азербайджана огромная честь быть участниками фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше (ВИДЕО, ФОТО)
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