Немцы восхищены азербайджанским актером. Расим Джафар о фильме в стиле Робера Брессона (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Турции завершились съемки художественного фильма под рабочим названием "Mərmərə", проведенные Zeitgeist Filmproduktion (Германия). Одну из главных ролей сыграл заслуженный актер Азербайджана Расим Джафар, который сообщил Trend Life о том, что картина будет представлена на международных фестивалях.

Расим Джафар воплотил образ жесткого по характеру главу семейства Гасана, который вступает в противостояние со своей дочерью Зейнаб. Эту роль сыграла Мерва Аксой (Турция), а супругу Гасана – Фунда Розилдад (Германия). Режиссер картины – Энгин Кондаг (Германия), оператор – Николай Сивуда (Польша). Съемки проходили в Германии и Турции.

Фильм повествует о трагедии одной семьи, которая попадает под жернова взаимоотношений патриархальных обычаев и современных западных устоев. Гражданка Германии с турецкими корнями по имени Зейнаб становится жертвой жестокого обмана со стороны мужа и решает временно вернуться в Турцию к своим родителям, чтобы прийти в себя. Однако она попадает в патриархальную среду, где вместо поддержки происходит противостояние с родителями.

"Ранее я снимался в зарубежных фильмах в России, Иране и Германии, естественно, играл и в наших картинах и сериалах, но эта роль стала особенной и дала мне большой опыт. Дело в том, что режиссер сразу же поставил условие, что не хочет видеть в кадре актера, все должно выглядеть естественным образом и никакой игры. Наш оператор был даже требовательнее режиссера и учитывал каждую мелочь. Мы играли на турецком и немецком языках. Последний пришлось выучить по текстам, и практиковали мы его в общении со съемочной группой из Германии, а английский я знал. Съемки проходили на протяжении шести недель, и в день снимали всего по два эпизода. Была проделана огромная работа, и, надеюсь, картина понравится зрителям", – отметил Расим Джафар, естественная игра которого в картине очень понравилась немецким кинематографистам.

По его словам, фильм был снят в стиле французского режиссера Робера Брессона. Известный своим аскетичным подходом, Брессон сделал заметный вклад в искусство кино; из-за использования им непрофессиональных актёров, эллипсисов и редкого употребления музыки его фильмы считаются выдающимися примерами минималистского кинематографа.

В фильме играет еще одна азербайджанская актриса – выступавшая раньше на сцене ТЮЗа Роза Ибадова, которая на протяжении последних лет живет в Турции.

(Автор: Вугар Иманов)