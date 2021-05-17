Международный центр мугама восстановит старинные инструменты, принадлежавшие Зульфугару Гаджибейли и маэстро Ниязи

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама восстановит старинные музыкальные инструменты, хранящиеся в Национальном музее истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА), сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Отметим, что Международный центр мугама успешно продолжает исследовательскую деятельность в рамках проекта "Dəyirmi masa" (Круглый стол). Автор идеи проекта - народный артист Азербайджана, директор Международного центра мугама Мурад Гусейнов.

На днях координатор проекта Гюльгусейн Казымлы и постоянный участник проекта, руководитель лаборатории усовершенствования народных музыкальных инструментов Азербайджанской национальной консерватории Мамедали Мамедов, посетив Национальный музей истории, ознакомились с состоянием хранившихся там инструментов.

В ходе этого процесса выяснилось, что многие из хранящихся в музее удивительных образцов старинных азербайджанских музыкальных инструментов, таких как тар и кяманча, нуждаются в реставрации.

Приняв во внимание предложение руководства музея, Международный центр мугама взял на себя миссию по восстановлению инструментов. Мамедали Мамедов приступил к выполнению этой почетной работы, организованной Международным центром мугама.

Среди восстанавливаемых инструментов кяманча (1883 год), тар и кяманча, принадлежавшие старшему брату выдающегося композитора Узеира Гаджибейли – композитору Зульфугару Гаджибейли, кяманча и тар маэстро Ниязи, а также другие инструменты.

Отметим, что подобные проекты Международный центр мугама реализует на основе меморандумов о сотрудничестве, подписанных с Грузинским государственным центром фольклора, Институтом фольклора НАНА, Театральным обществом Грузии, Музеем азербайджанской культуры имени М.Ф.Ахундова (Тбилиси), Азербайджанской национальной консерваторией и другими организациями.

(Автор: Джани Бабаева)