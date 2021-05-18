Названы сроки проведения в Баку IV Международного фестиваля ANİMAFİLM

БАКУ /Trend Life/ - IV Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM пройдет в Баку 20-24 октября 2021 года, сообщили Trend Life организаторы проекта.

В ходе пятидневного фестиваля будут представлены анимационные фильмы местного и зарубежного производства для детей и взрослых.

Основная задача фестиваля – объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации. Проведение фестиваля ANİMAFİLM вносит значимый вклад в развитие анимационного искусства в стране.

Напомним, что III Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM прошел в Баку 14-18 октября 2020 года. В прошлом году организаторы фестиваля решили отказаться от развлекательной программы и сделали акцент на образовательных воркшопах для детей, подростков и любителей анимации.

Директором Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM является Рашид Агамалыев.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)