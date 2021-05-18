Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО)

Культура 18 мая 2021 18:23 (UTC+04:00)
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исторический фильм казахского режиссера Акана Сатаева "Томирис" признан лучшим в номинации "Лучший иностранный трюковой фильм 2019-2020" ежегодной премии Гильдии каскадеров России "Альтер ЭГО" за лучшие трюки в кино. Статуэтку вручили основателю и руководителю каскадерской команды Nomad Stunts Жайдарбеку Кунгужинову на торжественной церемонии награждения, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Победителей определяет экспертный совет, в составе которого известные российские и зарубежные кинематографисты (режиссеры, актеры, операторы, постановщики трюков) - Владимир Хотиненко, Алла Сурикова, Мурад Алиев, Василий Мищенко, Игорь Петренко, Александр Домогаров, Кирилл Сафонов (Россия), Сами Насери (Франция), Чак Норрис, Карл Торфалио, Бенни Уркидес, Гэри Дэниелс, Эванс Деби (США) и др. "Альтер ЭГО" вручается с 2017 года. Президент Гильдии каскадеров России - Александр Иншаков.

"Томирис" снят по заказу министерства культуры и спорта, киностудией "Казахфильм" совместно с кинокомпанией "Сатайфильм". Удостоен ряда международных призов.

В фильме множество батальных сцен, скачек на лошадях, метания стрел, битв на мечах. В составе Nomad Stunts, наряду с казахскими каскадерами, в съемках фильма принимали участие азербайджанские каскадеры Саин Фарманлы, Вугар Мамедов, Эмин Абышов, Турал Халили и Турал Ширмамедов.

Напомним, что в ноябре 2020 года Nomad Stunts была удостоена премии Taurus – ежегодной награды Мировой академии каскадеров (Лос-Анджелес, США), которую называют каскадерским "Оскаром".

Фильм посвящён событиям VI в. до н. э. и основан на рассказанной Геродотом истории о гибели царя персов Кира Великого во время войны с массагетами, которыми командовала царица Томирис. Из маленькой девочки ей суждено стать искусным воином, пережить потерю близких людей, отомстить предателям и объединить сакские племена под своей властью. Томирис предстоит сразиться ради своей любви и свободы своего народа в самой жестокой битве тех времён: с самим Киром, пришедшим с огромной армией поставить степные племена под власть могущественной Персидской империи. Кровопролитная битва заканчивается разгромом огромной армии персов и смертью Кира, дотоле считавшегося непобедимым. Эту битву Геродот считал "самой жестокой из всех битв между народами".

Режиссер – Акан Сатаев, авторы сценария - Алия Назарбаева и Тимур Жаксылыков. В главных ролях - Альмира Турсын (Томирис), Адиль Ахметов (Аргун), Еркебулан Дайыров (Харасп), Берик Айтжанов (Куртун), Азамат Сатыбалды (Каваз), Гассан Массуд (Кир).

(Автор: Вугар Иманов)

Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Image
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Чак Норрис и Сами Насер признали азербайджанских каскадеров одними из лучших (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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