Определились первые финалисты "Евровидения 2021" - представительница Азербайджана Самира Эфенди в финале (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Rotterdam Ahoy прошел первый полуфинал 65-го юбилейного международного конкурса песни "Евровидение", сообщает Trend Life.

Нидерланды принимает "Евровидение" после победы представителя страны Дункана Лоуренса с песней "Arcade" в 2019 году, проходившем в Тель-Авиве (Израиль). В связи с пандемией в прошлом году было проведено онлайн-шоу Евровидение: Europe Shine a Light без определения победителя. При этом организатор конкурса Европейский вещательный союз (EBU) подтвердил, что решение об участии в конкурсе, об исполнителе, представляющем страну (участник с прошлого года или новый), остаётся за вещателями стран, но песни должны быть новыми. EBU также объявил, что Мартин Остердаль станет новым супервайзером конкурса, сменив Йон Ола Санда.

Ведущими "Евровидения 2021" являются - актриса и телеведущая Шанталь Янзен, певец и комментатор конкурса Ян Смит, певица Эдсилия Ромбли и бьюти-блоггер Никки де Ягер. Слоган конкурса - Open Up (с англ. - Откройся). Логотип - лучи в виде флагов стран идут от своих столиц до центра, которым является Роттердам. Длина и порядок флага на конкретном луче зависит от дальности и расположения столицы до Роттердама. В этом году принимает участие 39 страны. Традиционно от каждого полуфинала в финал выходит по десять исполнителей, к которым в финале присоединяться представители Великобритании, Испании, Германии, Италии, Франции и страны – хозяйки Нидерланды.

В первом полуфинале выступили: The Roop с песней "Discoteque" (Литва), Ана Соклич "Amen" (Словения), Manizha с "Russian Woman" (Россия), Туссе с "Voices" (Швеция), Монтень с "Technicolour" (Австралия), Василь с "Here I Stand" (Северная Македония), Лесли Рой с "Maps" (Ирландия), Элена Цагрину с "El Diablo" (Кипр), TIX с "Fallen Angel" (Норвегия), Альбина с "Tick-Tock" (Хорватия), Hooverphonic с "The Wrong Place" (Бельгия), Эден Алене с "Set Me Free" (Израиль), Roxen с "Amnesia" (Румыния), Go_A с "Shum" (Украина), Дестини Чукуньере с "Je me casse" (Мальта).

Представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступила с песней "Mata Hari", которая написана и спродюсирована голландским трио – Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты – зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Глашатаи от Азербайджана – победители "Евровидения 2011" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал. Ведущие на канале ITV - Мурад Ариф и Усния Магеррамова.

Первыми финалистами евросонга стали представители - Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Второй полуфинал и финал конкурса состоятся 20 и 22 мая, соответственно.

(Автор: Вугар Иманов)