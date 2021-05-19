Ночь музеев в Азербайджане отметили праздничным рок и джазовым концертом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра прошел концерт молодых исполнителей рока и джаза, сообщает Trend Life. Концерт прошел в рамках цикла мероприятий, посвященных Международному дню музеев, который ежегодно отмечается 18 мая.

В концертной программе, организованной Азербайджанским музеем ковра совместно с Международным центром мугама, выступили группы The Etude Band, Seymur Əliyev Trio, музыканты Milan, Михаил Алтухов и Joseph Abbas. Концерт был проведен вечером и приурочен к Ночи музеев.

Предоставляя концертную площадку признанным в среде молодежи талантам, давая им возможность выступить в ведущем музее страны в такой замечательный день, АНМК привлекает новую аудиторию из числа их слушателей.

Ночь музеев - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью. В эту ночь многие музеи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра. Основная цель акции — показать ресурс, возможности, потенциал современных музеев, привлечь в музеи молодежь.

В связи с пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями, концерт был представлен широкой зрительской аудитории в онлайн-формате.

(Автор: Вугар Иманов)