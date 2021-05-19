Музеи и наследие Низами Гянджеви – Азербайджан, Россия, США

БАКУ /Trend Life/ - С 18-26 мая в рамках проекта "Məktəblilər üçün muzey həftəsi" ("Неделя музеев для школьников") стартовала виртуальная международная программа ("Музеи и наследие Низами"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Программа организована Республиканским центром детско-юношеского развития в сотрудничестве с Международным центром Низами Гянджеви, и при поддержке министерства образования, министерства культуры Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана.

Задачи международной программы – познакомить школьников с наследием великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, привить им чувство любви к классике, а также эффективно организовать их досуг.

На открытии программы "Музеи и наследие Низами" выступили директор Республиканского центра детско-юношеского развития Фируза Султанзаде, заведующая отделом музейного дела и контроля культурных ценностей министерства культуры Наргиз Абдуллаева, заместитель председателя Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Рафи Гурбанов, директор Центра детско-юношеского развития города Гянджа Севиндж Алекперова.

В рамках программы с 18 по 26 мая будут организованы виртуальные экскурсии в музеи, находящиеся в подчинении министерства культуры и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА). Среди них - Музей имени Низами Гянджеви города Гянджа, Азербайджанский национальный музей ковра, Национальный музей искусств Азербайджана, Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана, Азербайджанский государственный театральный музей имени Джафара Джаббарлы, Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви НАНА, Национальный музей истории Азербайджана НАНА, Институт рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, а также зарубежные музеи - Библиотека Конгресса (США) и Государственный музей Востока (Россия).

В связи с пандемией коронавируса и связанными с ней карантинными мерами, "Неделя музеев для школьников" будет проходить онлайн посредством платформы Zoom.

Напомним, что 18 мая отмечается Международный день музеев. В связи с этим, начиная с 2015 года, по совместной инициативе Республиканского центра детско-юношеского развития министерства образования и Национальной комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО, дан старт проекту "Неделя музеев для школьников", на базе которого создана новая интерактивная образовательная программа.

В рамках программы ежегодно проводится "Неделя музеев", охватывающая музеи, действующие в Баку и регионах.

(Автор: Джани Бабаева)