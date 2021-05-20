Историческая встреча азербайджанской царицы Нушабы и Александра Македонского (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сумгайытский государственный драматический театр представил видеопроект "Встреча Нушабы и Искендера", посвященный Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя, сообщает Trend Life.

Проект реализован по мотивам "Искендер-наме" (Повествование об Искендере) - пятой по счёту поэме Низами Гянджеви из его сборника "Хамсе" (Пятерица), написанной между 1194 и 1202 годами.

Автор текста и режиссер-постановщик – заслуженный артист Намис Ширмамедов, в ролях – Севда Гусейнова, Кямран Мурадлы и Айннур Гумматова. Автор проекта - директор театра, заслуженный артист Мубариз Гамидов, монтаж – Фуад Кязымов, художник – Ариф Музаффров, художник по свету – Сянан Гадешов, грим – Мансура Сафарова, оформление сцены – Гусейнага Новрузов, звукорежиссер – Фамиль Агалы.

В поэме повествуется о приключениях и сражениях Искендера (Александра Македонского), и о осознании великим завоевателем тщетности мира, представляются философские мысли. Образ Искендера у Низами Гянджеви предстает как достойный правитель, полководец и мыслитель. В то же время, Низами говорит о том, что Искендер вёл кровавые войны, взимал дань и нес страдания покорённым народам. Во второй части поэмы Искандер показан уже как учёный и посланник, возвещающий истину всему миру.

Во время путешествия на край света, по дороге в Страну тьмы, он посещает царицу азербайджанского города Барда Нушабу. Однако, приходит к ней не в качестве царя, а царского посланника. Тем не менее, правительница узнает его по царской манере и знакомым чертам лица по картине, которая хранилась в ее сокровищнице. Сохранив в тайне личность гостя, она организовала в его честь большое пиршество, пригласив его сесть рядом с собой на золотой трон, окруженной слугами и музыкантами, женщинами - воинами. Постепенно она признается Искендеру, что знает, кем он является на самом деле. Символична и поучительна одна сцена пира, когда вместо еды на столе появились блюда с золотом, серебром и другими драгоценностями. И когда изумленный Искендер просит разъяснить почему, Нушаба отвечает:

Ecли в poт нe бepeшь дpaгoцeнныe зepнa,

To зaчeм paди блaг, чтo тeбe нe нyжны,

Tы вceчacнo жeлaeшь нeнyжнoй вoйны?

Чтo взыcкyeшь?

3aчeм cтoлькo видишь кpacы ты,

B тoм, чeм люди вo вeки нe мoгyт быть cыты?

Ecли лaл (драгоценный камень) нecъeдoбeн, cкaжи, пoчeмy

Mы, кaк жaлкиe cкpяги, cтpeмимcя к нeмy?

Впоследствии, находясь под впечатлением ее мужества и мудрости, Александр Македонский решает не атаковать ее страну. Далее Александр направляется в Индию и Китай. В его отсутствие враги нападают на Кавказ и захватывают Барду, и берут в плен Нушабу. Узнав об этом, Александр Македонский воюет с врагами и одерживает победу.

(Автор: Вугар Иманов)