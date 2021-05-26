Международная летняя школа ВГИК может пройти в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель отдела кинематографии Министерства культуры Азербайджана, режиссер Руфат Гасанов посетил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт образовательного учреждения.

В ходе визита состоялась встреча с участием ректора Владимира Малышева, первого проректора Ирины Зерновой и начальника отдела международных связей Татьяны Турсуновой.

На встречи Гасанов отметил, что с теплом вспоминает свой опыт участия в Международной летней киношколе ВГИКа, который, по его мнению, дал старт его профессиональной карьере. В связи с этим Гасанов выступил с предложением о проведении следующей Международной летней школы ВГИК в Баку, подчеркнув важность сотрудничества между Россией и Азербайджаном в области кинообразования.

На встрече также были обсуждены вопросы подготовки национальных кадров в области кинематографии.

По результатам встречи было принято решение о проработке вопросов планирования национального набора студентов во ВГИК по разным специальностям на следующий год.

В заключение Владимир Малышев вручил Руфату Гасанову памятную медаль, выпущенную к 100-летнему юбилею ВГИК.

Отметим, что встреча была организована при содействии посольства Азербайджана в России.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)