В Париже прошел концерт в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Париже прошел концерт, посвященный 28 Мая - Дню Республики в Азербайджане, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (ADFA, Ассоциация диалога Франция – Азербайджан).

Концерт, организованный посольством Азербайджана во Франции, постпредством нашей страны при ЮНЕСКО и Координационным советом азербайджанцев Франции, транслировался онлайн на странице в Facebook - Ambassade de la République d'Azerbaïdjan en France.

В программе выступили представители азербайджанской диаспоры, музыканты и исполнители - Саида Зульфугарова (пиано), Этибар Асадли (пиано), Габриэль Чалик (скрипка) и Седам Нобрузбеков (балабан). Прозвучал гимн Азербайджана, были исполнены произведения азербайджанских классиков и народные композиции.

Отметим, что 28 мая 1918 года был принят Акт о независимости Азербайджана. В этот день была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами, независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стала первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года XI Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности. День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)