"Я – Азербайджанец!" - В Киеве снят клип в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский певец Руфат Халил (сценическое имя Adam) представил клип "Я – Азербайджанец!", съемки которого прошли в столице Украины и Баку при содействии Конгресса азербайджанцев Киева, сообщил Trend Life проживающий в Украине исполнитель. Проект посвящен 28 Мая - Дню Республики в Азербайджане.

В работе над клипом приняли участие: режиссер Огтай Мамедов, киевский ансамбль народных танцев "Кавказ" под управлением Ниджата Мирзоева, студентка Бакинского хореографического училища Мехпара Этибаргызы. Автор слов и музыки - Руфат Халил, аранжировка и mix-mastering – Васиф Адыгезалов, тар – Шахрияр Иманов, кларнет – Пярвиз Аликрамоглу, нагара – Шукюр Алиев.

Отметим, что 28 мая 1918 года был принят Акт о независимости Азербайджана. В этот день была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами, независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стала первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года XI Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности. День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов)