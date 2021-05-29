В Киеве прошел грандиозный концерт "Диалог дружбы: Украина – Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве, на самой престижной в Украине площадке классического искусства – в Колонном зале имени Н.В. Лысенко Национальной филармонии состоялся торжественный концерт, приуроченный ко Дню Республики, отмечаемому в Азербайджане 28 мая, сообщили Trend Life организаторы. Он носил символическое название "Диалог дружбы: Украина – Азербайджан".

Это название мероприятия не случайное: в Украине азербайджанская диаспора – одна из самых многочисленных, а между двумя странами всегда были добрые и дружественные отношения.

«Этот праздник для нас святой, мы проводим его с огромной гордостью. Нашему государству уже 103 года, сегодняшняя Азербайджанская Республика является преемницей АДР, которая была создана 28 мая 1918 года. Я желаю Украине и Азербайджану, чтобы мы всегда держались вместе, подставляли плечо друг другу в тяжелые дни и разделяли радостные моменты. Если мы будем едины, то никто не сможет нарушить наши границы», - сказал во время своего выступления председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов.

Концерт открыла посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, которая не скрывала своих эмоций от атмосферы настоящего праздника, царящей в зале.

«Мы отмечаем самый главный государственный праздник Азербайджана. В этом году он особенно трогательный – ведь 103-летие Азербайджанской Республики мы празднуем на фоне победы азербайджанского народа во второй Карабахской войне, и украинский народ вместе с нами разделяет эту великую победу», - сказала она.

Гости вечера смогли насладиться классической музыкой в виртуозном исполнении Национального ансамбля солистов "Киевская камерата" под руководством народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезалова.

Посол пригласила всех провести время "в объятиях божественной музыки", и это не было преувеличением: произведения выдающихся композиторов Гаджибекова, Гараева, Адигезалова, Зейналлы, Рзаева, Станковича, Равеля, Бриттена, Сибелиуса, Гранжани и Пьяццоллы в исполнении музыкантов ансамбля «Киевская камерата» в тот вечер никого не оставили равнодушным. Настоящую бурю эмоций и шквал аплодисментов вызвало выступление молодого тариста Орхана Зейналова. В его музыке было все: боль и страдания азербайджанского народа, щедрость азербайджанской души и чарующая магия азербайджанского мугама.

К сожалению, не все желающие смогли окунуться в тот вечер в мир чарующего искусства, непревзойденного мастерства известных музыкантов и бесподобного таланта азербайджанского маэстро Ялчина Адыгезалова – из-за карантинных мер, которые строго соблюдаются в Украине, зал был заполнен только наполовину.

Поздравить братский народ пришел мэр города Киева Виталий Кличко, который сказал: "Азербайджан и столица Баку, которая является городом-побратимом Киева, всегда вызывают у меня трепетные, позитивные эмоции: ваше гостеприимство, открытость, целеустремленность, справедливость – это все очень близко и украинскому народу. А то, как развивается ваша страна, замечательные проекты, которые реализуются в Баку, служат для меня как мэра столицы Украины очень хорошим примером. Мы очень ценим и развиваем наши добрые дружественные отношения и от всего украинского народа желаем азербайджанцам мира и процветания".

На концерте также присутствовали глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров, глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Олександр Мережко. Среди приглашенных гостей были дипломаты, политики, журналисты, общественные и культурные деятели.

Глава ОДАУ Хикмет Джавадов напомнил, что послушать ансамбль "Киевская камерата" под управлением Ялчина Адыгезалова смогут не только киевляне – в ближайшие дни Харьков и Днепр также будут принимать у себя музыкантов - виртуозов. И пригласил желающих приходить на концерты, чтобы получить массу удовольствия от прекрасной музыки.

(Автор: Вугар Иманов)