Baku Book Center и Бахрам Багирзаде провели праздник книги для детей из семей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре (Baku Book Center) прошла встреча заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде с юными читателями, посвященная Международному дню защиты детей - 1 июня, сообщает Trend Life.

На празднике книги Бахрам Багирзаде тепло пообщался с детьми, поделился своими детскими воспоминаниями, провел автограф-сессию. Среди участников были дети из семей шехидов и участников Отечественной войны из Сабирабадского и Абшеронского районов. По просьбе автора вырученные средства от продажи его книг будут перечислены в Фонд YAŞAT для оказания поддержки семьям шехидов и участникам Отечественной войны Азербайджана.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпиона ХХ века, автор около 50 детских книг. Ранее им были изданы книги, посвященные композитору Гара Гараеву, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, футбольному арбитру Тофику Бахрамову.

В числе его книг - "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Мекка для детей", "Карабах - это Азербайджан!" для детей", "Христианские храмы Азербайджана" для детей", "Низами Гянджеви для детей", "Басгал для детей" и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)