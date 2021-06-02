Азербайджанский режиссер выберет лучших на фестивале в Каппадокии

БАКУ /Trend Life/ - Руководитель отдела кинематографии министерства культуры Азербайджана, режиссер Руфат Гасанов вошел в состав жюри Международного фестиваля туристического кино в Турции. Об этом сообщил Trend Life сам режиссер.

Фестиваль проходит с первого по пятое июня в Каппадокии. В состав жюри также вошли представители Австрии, США, Польши, Латвии, Испании, Хорватии, Сербии, Японии, Турции, среди которых продюсеры, режиссеры, руководители фестивалей туристического кино.

В рамках фестиваля пройдут кинопоказы, выставки, конференции, фото- и видеотуры и другие мероприятия. В фестивале принимают участие около 70 представителей из 35 стран мира.

Отметим, что Руфат Гасанов в 2009 году окончил колледж Бэйтс в Льюистоне (США). В 2010 году принял участие в работе второй Международной летней киношколы ВГИК, в рамках которой снял документальный фильм, впоследствии получивший специальный приз профессионального жюри киношколы. В 2012 году Гасанов окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров в Москве.

В 2013 году дебютный полнометражный художественный фильм Руфата Гасанова "Хамелеон", снятый в соавторстве с Эльвином Адыгёзелом, вошёл в параллельную конкурсную программу "Режиссёры настоящего" Международного кинофестиваля в Локарно. В августе 2020 года полнометражный фильм Руфата Гасанова "Внутренний остров" получил приз "Сердце Сараево" за лучшую режиссёрскую работу на Сараевском международном кинофестивале.

С 2017 года Гасанов работал режиссером киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, до 2020 года возглавлял студию "Дебют". Сейчас занимает должность руководителя отдела кинематографии министерства культуры Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)