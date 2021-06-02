Телеведущая Лейла Гулиева и певица Кямаля Ахмедова о самом священном в жизни человека (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Мама – самый дорогой человек для каждого из нас на всем белом свете. Мама – самое трогательное из всего, что есть на земле, святое для каждого, любовь к ней – до последнего издыхания. Мама подарила жизнь, научила ходить и разговаривать, одевала и кормила, наставляла различать добро и зло, получать образование и достигать поставленных целей, она, не раздумывая, отдаст жизнь за своего ребенка. Именно в матери присутствует неограниченное количество любви и заботы, подаренное тебе всем сердцем. Только ребенок знает, как сильно любит его мама, ведь только он видел ее сердце изнутри!

Телеведущая Лейла Гулиева и певица Кямаля Ахмедова вместе с пианистом Туралом Мамедли представили видеоролик "Ana" (Мать) на музыку и слова азербайджанских классиков Джахангира Джахангирова и Ислама Сафарли. Режиссер работы – супруг Лейлы Гулиевой Огтай Гулиев, звукорежиссер – Олег Наумов, над имиджем исполнительниц работали Сабина Иманова и Хаяла Гулиева. Видеоролик посвящен Всемирному дню родителей (Global Day of Parents), который был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН в 2012 году, чтобы обратить внимание общественности не только на колоссальную роль родителей в воспитании и защите детей, но и роль семьи в целом.

(Автор: Вугар Иманов)