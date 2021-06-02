Агдамская мечеть, Худаферинский мост, караван-сарай в Шеки, мавзолеи Низами и Момине-Хатун… - и все это создано умелыми руками (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Худаферинский мост, агдамскую мечеть, мавзолей Низами Гянджеви, караван-сарай в Шеки, мавзолей Момине-Хатун, рисунки, вышивки, изделия декоративно-прикладного искусства представили учащиеся Центра развития детей и юношества № 2 министерства образования Азербайджана на выставке в Baku Book Center, сообщает Trend Life. Мероприятие приурочено к Году Низами Гянджеви, Дню Республики и Международному дню защиты детей.

Директор Baku Book Center Гюнель Рзаева и директор центра Амина Мусаева отметили, что каждое из произведений отличается своеобразием, отражает историю, культуру и традиции азербайджанского народа.

По их словам, творчество - необыкновенный источник энергии, знаний, развития и радости.

При этом детское творчество - одна из форм самостоятельной деятельности ребенка, в процессе которой умелыми руками можно отражать проявления окружающего мира, экспериментировать и создавать нечто новое для себя и других, развиваться и приносить пользу обществу. Любовь к творчеству, способность мыслить нестандартно, в любом виде деятельности демонстрировать свежесть взгляда и индивидуальный подход к решению проблемы – набор качеств, которые прививаются детям с ранних лет.

Развитие творческих способностей составляет важную задачу воспитания ребенка, так как способствует проявлению познавательной активности, открывает возможности для активного познания мира и себя. А показателем успешности развития творческих способностей детей является создание произведений в различных сферах культуры и искусства.

На мероприятии участники проекта Baku Book Center Cənnətim Qarabağ показали отрывки из спектакля "Карабахский меджлис". От имени Baku Book Center участникам были вручены подарки. С экспозицией можно ознакомиться до седьмого июня на втором этаже Baku Book Center. Вход - свободный.

(Автор: Вугар Иманов)