Представители Азербайджана примут участие в Лаборатории молодых режиссеров в Москве

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана примут участие в Лаборатории молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии, которая пройдет в рамках XV Международного театрального фестиваля им. А.П.Чехова в Москве, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран Содружества.

Лабораторию молодых режиссеров с 5 по 15 июня 2021 года проводит Международная конфедерация театральных союзов.

Тема Лаборатории в этом году – "Режиссерский анализ пьесы. Общее и различие в подходе к современной и классической литературе".

Лаборатория будет посвящена 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского. В качестве материала для разбора, анализа и постановки будут взяты рассказы Достоевского. Мастера, которые будут вести занятия, познакомят участников Лаборатории со своими методами работы с текстом. Результатом учебного процесса станет открытый показ спектакля, созданного участниками Лаборатории.



Лаборатории молодых режиссеров стран СНГ, Балтии и Грузии проводятся с 2008 года при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – членов СНГ (МФГС).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)