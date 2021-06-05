Посвящается героизму азербайджанских воинов и духовной культуре Карабаха (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картиной галереи представлена виртуальная выставка Böyük qayıdış. Həsrətin sonu ("Великое возвращение. Конец тоски"), сообщает Trend Life.

Выставка посвящена мужеству, проявленному военнослужащими азербайджанской армии в ходе Отечественной войны за освобождение территорий и восстановление территориальной целостности Азербайджана.

В экспозицию вошли работы Эльчина Мустафаева, Шахлы Гахраманлы, Фархада Ялгузага, Айян Азиз Мамедовой, Нармин Гусейновой, Эмина Сеидова, Лалы Гусейновой, Рахиба Гараева, Лейлы Алтунай и многих других.

В своих работах художники отразили героизм азербайджанских военнослужащих, красоту природы, образцы материальной и духовной культуры Карабаха.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)