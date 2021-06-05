Амир Теймур, Гизирь, Халиф Мутасим... Почему Гамлет Ханызаде не дожил даже до 50 лет (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Вспоминая Гамлета Ханызаде, который прожил всего 49 лет, всегда думаешь о тех людях, которые, прожив очень короткую жизнь, принесли в искусство все лучшее, что было дано им природой. Поэтому складывается такое впечатление, что он прожил большую жизнь. Актер обладал огромной внутренней силой и большой работоспособностью, оставив после себя богатейшее наследие, и количества ролей в театре, кино и на телевидении хватило бы на жизнь нескольких актеров. Роли в современных и исторических фильмах и на сцене, положительные и отрицательные образы - в каждую роль он вкладывал частичку своего сердца, поэтому они нашли отклик и любовь в сердцах зрителей, что суждено испытать не каждому актеру.

Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения заслуженного артиста Азербайджана, лауреата Государственной премии Гамлета Ханызаде, сообщает Trend Life.

Гамлет Ханызаде родился 5 июня 1941 года в бакинском поселке Шаган. Его отец был врачом, большим поклонником литературы и искусства, особенно, Шекспира, в честь которого назвал своего сына. Его мать тоже была врачом. По желанию родителей он подал документы в медицинский институт, но душа его лежала к театру и кино. Гамлет собеседование не прошел, и с большой радостью забрав свои документы, подал их в Азербайджанский государственный институт искусств имени Мирзы Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С наставниками ему очень повезло – учился на курсе легендарного Адиля Искендерова, который однажды сказал ему "Ты станешь великим актером", еще студентом его талант был замечен известным режиссером Тофигом Кязымовым, который пригласил 20-летнего парня в Государственный национальный драматический театр.

Волею судьбы, он впервые сыграл в спектакле по пьесе Шекспира "Клеопатра". Среди известных театральных постановок "Хромой Теймур (Амир Теймур)", "Хайам", "Иблис", "Вагиф", "Собрание сумасшедших", "Слава, или Забытый человек", "Ханума", "Коварство и любовь" и многие другие. Он снялся более чем в 40 фильмах, а в кино его привел Гасан Сеидбейли - сыграл эпизодическую роль в фильме "Наш Джабиш муаллим". Затем Тофиг Тагизаде пригласил его в картину "Семеро сыновей моих" в роли Гизира, что предопределило дальнейшее творческое восхождение в кино. Cнимался в таких культовых фильмах как "Последний перевал", "Удар в спину", "Бабек", "Экзамен", "Золотая пропасть", "Послезавтра, в полночь", "Ищите девушку", "Низами" и других. Амир Теймур, Гизирь, Халиф Мутасим, Талыбов и множества других образов входят в золотой фонд национального искусства.

Однажды, будучи в гостях у актера и своего друга Кямала Худавердиева, он встретил свою судьбу – стоящую на крыльце дома напротив девушку по имени Наиля. Это была любовь с первого взгляда! Решил познакомиться и узнал, что ее мать работает в той же больнице, что и его мать. Так в 30 лет Гамлет женился на своей "Офелии", которая была моложе его на 8 лет. У них родились две дочери – Айгюн и Хумар.

А этот случай незадолго до его трагической гибели. В 1989 году, когда актеры Фуад Поладов, Насир Садыгзаде и Гамлет Ханызаде вечером возвращались из района в Баку, неожиданно машина наехала на груду щебня. У Гамлета Ханызаде, находящегося за рулем, от сильного удара челюсть сломалась в двух местах, он получил травму головы. После длительного лечения врач настоятельно посоветовал актеру избегать стрессов и временно оставить творчество. Однако, он вновь приступает к съемкам играет в фильме "Султан Бейбарс" совместного производства СССР и Египта. Затем снимается в драме Гюльбаниз Азимзаде "День казни". Причем, создает три различных сложных образа главного героя Сади Эфенди. К большому сожалению, эта роль стала последней в жизни актера.

Гамлет Ханызаде был большим патриотом родной земли и на его здоровье сказались январские трагические события 1990 года, когда в Баку были введены советские войска, чтобы подавить в крови волю народа к независимости. В ночь с 19 на 20 января Гамлет Ханызаде вместе со своим другом и актером Бурджали Аскеровым вышли на улицу, чтобы поддержать людей, до самого утра оказывали помощь раненным и пострадавшим в госпиталях, помогали перетаскивать с улицы тела. Сильные душевные раны от увиденного и пережитого не оставляли его в покое. И, 2 февраля, во время очередного посещения Аллеи почетного захоронения у него произошло кровоизлияние в мозг. Спустя сутки он скончался в больнице, согласно завещанию был похоронен на Шаганском кладбище.

А фильм "День казни" вышел на экраны уже после смерти Гамлета Ханызаде. Роль озвучил его друг Фуад Поладов. У него остались две несбыточные мечты – сыграть Гамлета и открыть театр имени драматурга Гусейна Джавида, в творчество которого был влюблен.

Из воспоминаний народного артиста Азербайджана Фуада Поладова: "Гамлет был моим другом. Это один из выдающихся актеров азербайджанского кино и театра. Если можно так выразиться, мы с Гамлетом - актеры одного поколения, из которого вышли очень большие актеры. Но честно признаюсь, что от этих актеров он отличался неистовым трудолюбием. Гамлет из актера эпизодических ролей вырос до Иблиса и Моллы Аббаса, и такой прыжок, такой рост в театре удается не каждому артисту".

Народный артист, актер театра и кино Нураддин Мехдиханлы: "Гамлет Ханызаде был человеком с большим сердцем, которое не справилось с болью Январской трагедии, произошедшей с нашим народом. Это был замечательный представитель азербайджанской культуры, интеллигент и гражданин, который переживал вместе со своим народом в трудные для страны минуты. О Гамлете будут помнить всегда, потому что это великий азербайджанец и великий актер".

Народный артист, режиссер Рамиз Гасаноглу: "Гамлету Ханызаде следовало еще жить и жить, потому что 49 лет - это расцвет творчества. Но теми вершинами славы, которых он сумел достичь в творчестве, он подал хороший пример многим актерам. Гамлет целиком и полностью отдавался работе, без которой не мыслил жизни. Он был слишком серьезен, как актер. Он воспринимал все с такой болью, с такой горечью. Даже то, что происходило с его героями, он переживал как личную драму. У него не было личной жизни, так как его насыщенное творчество не давало ему жить, ведь те большие роли, которые он играл, требовали огромных затрат энергии".

Заслуженный деятель искусств, кинокритик Айдын Кязымзаде: " Гамлет Ханызаде был настоящим патриотом Родины. Его сердце не выдержало событий 20 января, Карабахской войны. Если мы взглянем на его творчество, то увидим, что в нем отражается гражданская позиция актера. Гамлет Ханызаде был мыслящим актером. Он создавал образ глазами, играл мимикой, ни произнося при этом, ни слова. Благодаря ролям, сыгранным на театральной сцене, он взошел на вершину мастерства, и только после этого пришел в кино, где тоже добился больших успехов. Мы считаем, что Гамлет всегда с нами, потому что он был большим мастером своего дела".

(Автор: Вугар Иманов)