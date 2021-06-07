Представлен проект "Моя Шуша" на музыку вдовы пилота-шехида Рашада Атакишиева с участием карабахских гази (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народная артистка Фидан Гаджиева представила проект “Şuşam mənim” (Моя Шуша) в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне и объявления города Шуша культурной столицей страны, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Автором проекта и музыки является вдова пилота-шехида, полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии, композитор Кёнуль Гусейнова, слова принадлежат народному поэту Вахиду Азизу. Режиссер клипа – Наиль Наибоглу.

В проекте приняли участие дети из семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, карабахские гази, юные таланты вокальной школы Фидан Гаджиевой. Исполнительница предстала в проекте в платье, похожим на цветок харыбюльбюль – символ свободы Карабаха.

"Победой в 44-дневной Отечественной войне Азербайджан не только освободил свои оккупированные земли от армянских агрессоров, но и открыл новую страницу в истории, стал на путь дальнейшего развития и процветания. Шуша и все освобождённые города и села будут вновь восстановлены, жители вернутся в родные очаги, мы окружим любовью и заботой детей войны, память о наших героях всегда будет жить в наших сердцах", – отметила Фидан Гаджиева.

(Автор: Вугар Иманов)