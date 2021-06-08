Очередной большой успех Международного центра мугама в исследовательской работе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в Баку в очередной раз собрал с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм участников проекта "Dəyirmi masa" (Круглый стол), сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

Автором идеи проекта является директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов.

В мероприятии, посвященном исследованию наследия одного из ярчайших представителей мугамного искусства второй половины XIX века Мешади Мамеда Фарзалиева, приняли участие известные исполнители и знатоки мугама.

Координатор проекта "Dəyirmi masa" Гюльгусейн Казымлы от имени руководства Международного центра мугама выразил признательность гостям, и представил обширную информацию о жизни и творчестве ханенде.

Было отмечено, что Мешади Мамед Фарзалиев родился в 1872 году в Шуше. Музыкальное образование получил в музыкальной школе Харрат Гулу в Шуше. С юных лет покинув родной город, переехал в Гянджу. В 1929 году с Владикавказа начинается его гастрольное турне. Он выступал с концертными программами в Батуми, Тбилиси, а также во многих странах Европы. Фарзалиев не смог впоследствии вернуться на Родину и с 1929 обосновался в Турции, где прожил остаток жизни. С 1929 по 1962 годы активно занимался творческой деятельностью. Вместе с исполнителем на таре Гусейн-беком Гасымом создал коллектив под названием "Azərimüzik heyəti", состоящий из ханенде, актеров, а также других представителей искусства. Коллектив с успехом выступал как в Турции, так и за ее пределами, где пропагандировал азербайджанскую музыку.

Было подчеркнуто, что одним из первых в ходе исследовательской работы организаторы проекта обратились к бывшему советнику посольства Турции в Азербайджане по вопросам культуры и пропаганды, ныне покойному Ирфану Чифтчи.

В результате его исследований в Национальном архивном управлении Азербайджана при содействии директора архива истории Аслана Канана было обнаружено письмо Ширина Рзаева, бывшего директора Гянджинской филармонии, написанное музыковеду Фирудину Шушинскому. По этому документу стало ясно, что поиски следует вести не по имени "Мешади Мамед Фарзалиев", а по имени "Мехмет Ферзали". В письме, помимо стамбульского адреса (район Бейоглу) ханенде, также указывается, что он выступал под именем Мехмет Чайлы (Ферзалы).

Международным центром мугама к поискам были привлечены журналисты-исследователи - Дильгам Ахмед, ведущий исследования об азербайджанских эмигрантах, а также Хафиз Ахмедов, изучающий генеалогию известных азербайджанских личностей.

Результатом поисков Хафиза Ахмедова стали четыре пластинки с записями мугамов в исполнении Мешади Мамеда Фарзалиева. Все четыре записи во время мероприятия были представлены вниманию знатоков мугама.

Выступившие на мероприятии заслуженный артист, исполнитель на таре, знаток мугама Валех Рагимов, заслуженный учитель, ханенде Газанфар Аббасов и знаток этно-музыкального жанра, исполнитель на гавале Махмуд Салах рассказали об исполнительском стиле Фарзалиева, его заслугах в развитии мугамного искусства Азербайджана. По итогам прослушивания и обсуждений, ссылок на записи ханенде, выводов, к которым пришли исследователи, а также особенностей азербайджанской мугамной школы была установлена принадлежность данных выступлений Фарзалиеву. Еще одним нюансом стало сходство манеры исполнения мугама "Шуштер" в записи с манерой его исполнения Фарзалиевым. Как известно, ханенде был непревзойденным исполнителем данного мугама.

Была также представлена еще одна запись, где исполняется песня, написанная великим Узеиром Гаджибейли на слова Ахмеда Джавада, которая в те времена исполнялась под названием "Türkün bayrağı", а сейчас более известна как "Çırpınırdı Qara dəniz". Отсюда можно прийти к выводу, что первым исполнителем этой известной песни был Мешади Мамед Фарзалиев (если учесть, что ханенде в период своего пребывания в Азербайджане выступал на оперной сцене).

В заключение мероприятия участники выразили благодарность руководству Международного центра мугама за интересное исследование, которое является неотъемлемой частью истории мугама.

Отметим, что Международный центр мугама осуществляет свою научно-исследовательскую деятельность в рамках проектов "Unudulmayanlar" и "Dəyirmi masa".

Общественности будет представлена дополнительная информация об очередных научно-исследовательских проектах Международного центра мугама, а также о результатах поисков могилы Мешади Мамеда Фарзалиева в Турции.

(Автор: Джани Бабаева)