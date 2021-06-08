Загадочное существо и смерть на футбольном матче – азербайджанские проекты в Боснии и Герцеговине
БАКУ /Trend Life/ - Кинопроекты азербайджанских кинорежиссеров Исмаила Сафарали и Теймура Гаджиева включены в программу CineLink Сараевского кинофестиваля (Босния и Герцеговина), сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт проекта.
В текущем году Сараевский кинофестиваль пройдет 13–20 августа. Отметим, что кинофестиваль был основан в 1995 году в Сараево и является крупнейшим в юго-восточной Европе.
Важный проект форума – CineLink market – кинорынок, объединяющий региональных сценаристов, режиссёров и продюсеров с профессионалами индустрии международного класса.
В программу CineLink вошел кинопроект Теймура Гаджиева "Man in a blue sweater", являющийся совместным производством Азербайджана и Германии. Он повествует об истории фотографа средних лет, совершающего странный ритуал для воссоединения с женой, скончавшейся после встречи с загадочным существом, которого называют "гулейбани".
Кинопроект Исмаила Сафарали "Tekbetek" рассказывает о 13-летнем школьнике Агали, чей одноклассник внезапно умирает посреди футбольного матча, и его роли в произошедшей трагедии.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)