YARAT представляет новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y"

Культура 8 июня 2021 18:11 (UTC+04:00)
YARAT представляет новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y"

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представляет новую групповую выставку "Последние цветы XX века: поколение Y", которая пройдет в Центре современного искусства YARAT с 10 июня по 30 декабря (около Площади государственного флага).

В экспозиции "Последние цветы XX века: поколение Y" будут представлены работы перспективных художников из Азербайджана, Грузии, Израиля и Украины. Вход свободный.

Выставка исследует поколение миллениалов через ключевые темы, вопросы и проблемы. "Поколение Y", или по другому выражению, миллениалы, – это люди, которые родились в XX веке, но выросли в новом тысячелетии. Их отмечают как людей, отличных от предыдущих и последующих генераций, что особо подчеркивает уникальность этого поколения. Как последние цветы прошлого века, они построили нынешнюю действительность через свои личные реалии.

Выставка призвана обратить внимание на способы самоидентификации и самовыражения через различные уровни социального восприятия. Oтражая реальность с отсылкой на советское прошлое, она дает возможность высказаться юношескому опыту художников. Неважно, статичная или движущаяся, застрявшая на месте или направленная на прогресс, выставка создает разнообразные представления о том, каким люди видят смысл своей жизни. Наполненные памятью и ностальгией, работы также изучают социальную среду, которая является решающим фактором в формировании этого поколения. Играя с концепциями культуры, субкультуры и тренда, она раскрывает основные ритмы образа жизни и поведения.

"Последние цветы XX века: поколение Y" объединяет в себе видео, фотографии и фото-инсталляции шести перспективных художников. Избранные произведения Алины Орлов (Израиль), Гиорги Родионова (Грузия), Замира Сулейманова (Азербайджан), Яремы Малашчук и Романа Химея (Украина), а также Саши Курмаз (Украина) демонстрируют различные реальности, ценности и восприятия молодежи из разных стран, которые живут в одном временном отрезке.

Куратор выставки – Фарах Алакбарли

Биографии художников

Ярема Малашчук и Роман Химей (Киев, Украина) работают как художники, кинорежиссеры и кинооператоры. И Химей (2013), и Малашчук (2014) получили степень бакалавра Института экранных искусств в Киеве. Основным направлением их творчества является раскрытие образа толпы, как отдельного персонажа в истории и культуре. Они были награждены специальным призом PinchukАrtCentre. Работа этого дуэта была представлена в выставочном пространстве "frei_raum Q21" (Вена, Австрия, 2019) и в галереях Bursa (2019, 2017), "ИЗОЛЯЦИЯ" (2018) и PinchukАrtCentre (2018) – все в Киеве (Украина).

Алина Орлов (р. 1990, Москва, Россия) – художник, обосновавшийся в Тель-Авиве (Израиль), специализируется на перформансах, видео и скульптуре. С отличием окончила программу бакалавратуры изобразительных искусств в Бецалельской академии художеств и дизайна (Иерусалим, Израиль), также имеет степень магистра по кино, видео, новым медиа и анимации Школы института искусств (Чикаго, США). Она провела персональные показы в Sullivan Galleries (Чикаго, США, 2019) и галереях Rosenfeld Gallery (2019) и "Maze 9" (2016) (обе в Тель-Авиве, Израиль). Орлов также участвовала в групповых выставках в SAIC Galleries (Чикаго, США, 2020), Арт центре Zhou B (Чикаго, США, 2018), Проектном пространстве ARTIM (Баку, Азербайджан, 2017) и Художественной школе Слейда (Лондон, Великобритания, 2014).

Гиорги Родионов (р. 1990, Тбилиси, Грузия) – художник и куратор, специализирующийся на социальных и политических темах, меняющих эпохи. Получив степень бакалавра в журналистике в Грузии, переехал в Европу, чтобы получить степень магистра по современному искусству. Большинство работ Гиорги основаны на его исследованиях, которые после преобразуются в инсталляцию, перформанс, партисипативное искусство, книги или другие медиа. Является основателем Untitled Gallery, его работы демонстрируются в Европе и Грузии.

Саша Курмаз (р. 1986, Киев, Украина) – уличный художник и фотограф, экспериментирует с разными медиа. Окончил Киевский электромеханический колледж (2005) и Национальную академию руководящих кадров культуры и искусства (2008). Основным художественным направлением является изучение отношений между человеком, обществом и государством. Его персональные выставки были представлены в Edmund Felson Gallery в Берлине, Германия (2021, 2017), Chech Gallery (2018) и PinchukАrtCentre (2016), оба в Киеве, Украина, в галерее "UV21" в Варшаве, Польша (2015).

Замир Сулейманов (р. 1987, Баку, Азербайджан) получил степень бакалавра в Азербайджанском государственном экономическом университете и был резидентом по программе магистратуры в академии Rijksakademie van Beeldende Kunsten (Амстердам, Нидерланды, 2018-2020). Cвою творческую деятельность начал с классической фотографии, а затем переключился на современную фотографию и видео. Творческий опыт Замира связан с его наблюдением за особенностями и парадоксами, которые считаются неотъемлемой частью социально-культурной действительности Азербайджана. Его работы были выставлены в Музее Искусства Азии (Сан-Франциско, США, 2020), Пространстве современного искусства YARAT (Баку, Азербайджан, 2020), Открытой студии Королевской академии (Амстердам, Нидерланды, 2019), PinchukАrtCentre (Киев, Украина, 2019) и МоМА (Тбилиси, Грузия, 2019).

О YARAT

YARAT – это некоммерческая художественная организация, основанная Аидой Махмудовой в 2011 году и расположенная в Баку, Азербайджан. YARAT (в переводе с азербайджанского означает "создавай") посвящен современному искусству, привержен созданию центра для художественной практики, исследований, мышления и образования на Кавказе, в Центральной Азии и соседних регионах.

YARAT включает в себя Центр современного искусства YARAT, Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, проектное пространство ARTIM, студию ARTIM Lab, обширные общественные и образовательные программы. Центр современного искусства YARAT расположен в переоборудованном военно-морском здании советской эпохи площадью 2000 м², открыт в марте 2015 года и является основным выставочным помещением организации. На выставках представляются новые работы местных и международных художников. Организация поддерживает и предоставляет доступ художникам со всего региона, одновременно привлекая и представляя известных художников мирового уровня.

Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков представляет серию выставок с работами из собрания Национальных музеев и галерей и организует общественно-просветительскую программу мероприятий. Музей тесно сотрудничает с образовательными учреждениями, а профессиональный персонал музея при помощи интерактивных экскурсий ежедневно знакомит школьников и студентов с экспозицией, учит их понимать и анализировать искусство.

В октябре 2015 года YARAT открыл ARTIM – центральное, доступное и динамичное пространство в старом городе Баку. ARTIM (в переводе с азербайджанского означает "прогресс") демонстрирует экспериментальные практики и новые работы начинающих азербайджанских профессионалов в сфере искусства (избранных по результатам предварительного просмотра) и художников мирового уровня с программы стажировки. Ежегодно в нем проводится несколько мелкомасштабных проектов, а также ARTIM Lab – программа, позволяющая молодым художникам принимать участие в семинарах и ежедневной студийной практике для генерирования новых идей и работ.

В 2016 году YARAT запустил обновленную программу стажировки, направленную на развитие молодых азербайджанских голосов и новых художников мирового уровня. Акцент делается на новые, инновационные практики и художников, заинтересованных в регионе. В программе стажировки в студии YARAT ежегодно участвуют 6 художников мирового уровня и 4 местных художника.

Образование с момента создания центра всегда было одним из основных направлений деятельности YARAT. Со специальной государственной программой, включающей в себя курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные клубы и семейные уикенды, Центр YARAT предоставляет доступ широкой аудитории всех возрастов. Государственная программа активно инвестирует в становление общества и подпитывает более широкое понимание и участие в современном искусстве.

(Автор: Вугар Иманов)

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