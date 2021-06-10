YARAT представил новую персональную выставку Рашада Алакбарова "Ты сам и есть!" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представило новую персональную выставку Рашада Алакбарова "Ты сам и есть!", сообщает Trend Life.

"Ты сам и есть!" – это мультидисциплинарная персональная выставка художника Рашада Алакбарова, которая выходит за рамки экспериментальности. Наряду с новым опытом использования различных материалов в творчестве художника, выставка также представляет его практику новым и весьма неожиданным образом. В этом иммерсивном проекте демонстрируются новые скульптуры и инсталляции художника, созданные по заказу YARAT.

По словам Рашада Алакбарова, обсуждение концепции проекта с куратором Фарах Алекберли заняло достаточно много времени, а вот процесс создания самих инсталляций прошел гораздо быстрее.

"Наш проект – это лабиринт, охватывающий разные темы, аспекты нашей жизни, это разговор с самим собой. Обычно разговор с самим самой бывает трудным, но в то же время он необходим. Погружение в себя – всегда интересно, ты открываешь другие горизонты. Выставка "Ты сам и есть!" – это молчаливый диалог, который заставляет задуматься. Основным ключевым элементом состояния этого диалога является лабиринт. Как символ пути человека к истине, самоосознанию он представляет собой идею движения, обновления и перерождения", - подчеркнул Алакбаров.

Рассматривая "эффект Макгаффина", художник выступает в контексте лабиринта и подчеркивает важность процесса/пути, а не предмета/события.

Инсталляции, выражающиеся языком аллегорий и метафор, погрузившись в самые глубинные слои человеческого существа, раскрывают неоднозначные мысли. Исходя из этого понятия, основным адресатом обращений и посылов Алакбарова, опирающихся на человечество и общество, созидание и существование, память и воспоминания, веру, политические структуры, культуру китча, является сам Человек.

Выставка больше отражает трансформацию и расширение идеи лабиринта, чем адаптацию этой темы. Используя различные "инструменты" в этом "путешествии", художник рассказывает о прошедших и происходящих процессах. Используя красную нить одного из главных образов мифа о Лабиринте, дочери критского царя Миноса, Ариадны, художник рисует направляющие сообщения вдоль всего лабиринта. Эти сообщения играют роль вспомогательного средства в понимании произведений, демонстрирующихся на выставке, и концепции всего проекта. Раскрывая европейские ценности через призму культуры и духовности, художник прочерчивает параллели с философской мыслью и мифологией Востока.

В работах, где присутствуют автобиографические элементы, художник касается темы воспоминаний и памяти. К компонентам, которые являются составляющими этого лейтмотива, относятся фрагменты, начиная с детских игр и заканчивая бытом страны постсоветского периода. Эти фрагменты разбросаны по всему лабиринту как части незаконченного пазла. А фраза "Здесь был я" является как бы напоминанием о проекте Алакбарова на Венецианском биеннале, а также отсылкой к субкультурам локального характера.

Выставка проходит в Центре Современного Искусства YARAT с 10 июня по 30 декабря. Ее куратором является Фарах Алекберли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)