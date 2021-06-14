Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО)

Культура 14 июня 2021 19:21 (UTC+04:00)
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наш соотечественник - всемирно известный хореограф, заслуженный деятель искусств России, главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев посетил Бакинскую академию хореографии, сообщает Trend Life.

Проректор по учебной работе, исполняющий обязанности ректора Бакинской академии хореографии Азиз Гараюсифли познакомил гостя с педагогическим составом учебного заведения. Эльдар Алиев был проинформирован о проводимых в Бакинской академии хореографии реформах, предстоящих планах, а также о ходе учебного процесса.

На встрече прошли обсуждения нововведений в области хореографического образования, методике обучения и т.д.

Эльдар Алиев подчеркнул, что поддержит развитие сотрудничества Бакинской академии хореографии с российскими вузами. Состоялся также обмен мнениями о будущих совместных мероприятиях. Была достигнута договоренность о сотрудничестве между Бакинской академией хореографии и Эльдаром Алиевым.

В заключение встречи была представлена концертная программа с участием студентов Бакинской академии хореографии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Image
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Казахстан имеет большой потенциал для наращивания экспорта обработанных товаров в Литву – Минторговли
Казахстан имеет большой потенциал для наращивания экспорта обработанных товаров в Литву – Минторговли
Ради стабильности в регионе Франция будет работать с новым правительством Израиля - МИД
Ради стабильности в регионе Франция будет работать с новым правительством Израиля - МИД
Постпред РФ назвал диалог с США по ядерной сделке в Вене примером делового сотрудничества
Постпред РФ назвал диалог с США по ядерной сделке в Вене примером делового сотрудничества
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Глава МИД Азербайджана и госминистр Великобритании обсудили вопросы в связи с реализацией трехстороннего заявления Политика 19:35
Всемирно известный хореограф посетил Бакинскую академию хореографии (ФОТО) Культура 19:21
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:57
В Азербайджане выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 119 человек Общество 18:54
Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран Общество 18:32
В Беларуси почтили память Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича (ФОТО) Азербайджан 18:22
В Азербайджане снимается фильм о супербабушке, которая противостояла волкам (ФОТО) Культура 18:21
Казахстан имеет большой потенциал для наращивания экспорта обработанных товаров в Литву – Минторговли Бизнес 18:15
"Азербайджанская свадьба" в Парке офицеров (ФОТО) Культура 18:14
БТА и Дорожная полиция Баку обратились к гражданам в связи с матчами ЕВРО-2020 Общество 18:10
Экспорт газа по Баку – Тбилиси – Эрзурум достиг 7 млрд кубометров Энергетика 18:04
Таджикистан ожидает вакцину из Китая Таджикистан 18:03
В Кыргызстане работают 12 тыс. предприятий, из них 94% малые предприятия Кыргызстан 18:02
Узбекистан и Южная Корея рассматривают возможность сотрудничества в области биоэнергетики Энергетика 18:01
АО «Алюминий Казахстана» ведет поиск перспективных бокситовых месторождений Бизнес 18:00
Обнародована прокачка азербайджанской нефти по БТД с начала года Энергетика 17:56
Евростат обнародовал объемы импорта туркменских нефтепродуктов Энергетика 17:51
Названо количество браков, зарегистрированных в Азербайджане с начала года Общество 17:49
Азербайджанские телезвезды в люкс-концепте Luxury WoMen (ФОТО) Звёздный мир 17:47
В Бинагадинском районе Баку продолжаются работы по реконструкции дорожной инфраструктуры (ФОТО) Общество 17:41
Шахрияр Мамедъяров стал победителем турнира Superbet Chess Classic Общество 17:36
В этом году в Азербайджане родилось свыше 39 тыс. детей Общество 17:36
Выросла численность населения Азербайджана Общество 17:34
Ради стабильности в регионе Франция будет работать с новым правительством Израиля - МИД Европа 17:32
Азербайджан увеличил производство нефтепродуктов Энергетика 17:31
Зангезурский коридор повысит транзитно-логистический потенциал региона - министр Бизнес 17:29
Цифровая трансформация Азербайджана уже не вернется к прежнему уровню - Минэкономики ИКТ 17:25
В госбюджете Азербайджана с начала года образовался профицит Финансы 17:17
Азербайджан увеличил добычу природного газа Энергетика 17:15
В прошлом году на территории Азербайджана сформировалось 7 млн тонн фармацевтических отходов Общество 17:13
ЕС обнародовал объемы импорта топлива и масел из Туркменистана Энергетика 17:08
Постпред РФ назвал диалог с США по ядерной сделке в Вене примером делового сотрудничества Ядерная программа 17:04
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю Общество 16:59
Грузия станет членом НАТО, однако конкретная дата не определена - генсек НАТО Грузия 16:52
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша (ФОТО) Политика 16:43
Иран обнародовал товарооборот с Азербайджаном Экономика 16:42
В ОАЭ ужесточили правила въезда для граждан Таджикистана Таджикистан 16:42
Казахстан ратифицировал Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС Казахстан 16:41
ЦБ Азербайджана обнародовал объем операций с зарубежными странами по вторичным доходам Финансы 16:36
Прощай, школа! Здравствуй, новая жизнь! Спасибо учителям! (ФОТО) Социум 16:33
Аэропорт в Узбекистане объявил тендер на приобретение электромобиля Тендеры 16:15
Юсиф Эйвазов поддержал участника российского шоу "Ты супер! 60+" - Восторг и бурные аплодисменты (ВИДЕО) Культура 16:15
Великобритания приобрела автобензин на бирже Туркменистана Бизнес 16:13
Мировое сообщество приветствует передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на карту минных полей - газета Azernews Политика 16:13
Азербайджанский метеор и звездочка Шотландии – мама и дочка, Лейла и Алия Оруджовы: эксклюзивное интервью (ФОТО) Интервью 16:11
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством моста на «Дороге Победы» (ФОТО) Политика 16:07
В ненефтяном секторе Азербайджана образовался профицит Финансы 16:06
Стали известны арбитры матча Уэльс-Турция в Баку в рамках ЕВРО-2020 Общество 16:05
Узбекско-корейское СП объявило тендер на оказание транспортных услуг Тендеры 16:03
Азербайджан в числе приоритетных стран для въездного туризма Украины Туризм 16:01
В БТА рассказали, будут ли работать автобусы в Баку 15 июня Общество 15:59
Минсельхоз Азербайджана предупредил фермеров в связи с использованием субсидий Экономика 15:56
В Туркменистане наблюдается рост экспорта товаров Бизнес 15:51
Турецкий министр рассказал Trend о сотрудничестве Баку и Анкары в сфере транспорта и инфраструктуры Бизнес 15:48
Законопроект "О медиа" будет рассмотрен в соответствии с рабочим планом парламента Азербайджана Общество 15:46
Узбекистан в разы увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 15:40
Бакинское метро будет работать 15 июня Общество 15:39
Автоматизация процессов является приоритетом для азербайджанского страхового рынка – АСА Финансы 15:37
ОАЭ поздравили Беннета и Лапида Израиль 15:35
Консорциум TAP реализует более 60 проектов в Северной Греции Энергетика 15:32
Арабский адвокат поблагодарил Азербайджан за арест ливанского террориста Турция 15:31
Азербайджан провел блестящую операцию против армянской армии во время Второй карабахской войны – глава постоянной делегации Украины Политика 15:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции «Физули» (ФОТО) Политика 15:25
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и «Дороги Победы» Политика 15:24
Президент Ильхам Алиев побывал на водохранилище Ашагы Конделенчай в Физулинском районе (ФОТО) Политика 15:23
Совет ЕС разрешил привитым поездки по территории Евросоюза Европа 15:19
Столтенберг: НАТО стремится к диалогу с Россией и приветствует встречу Байдена и Путина Европа 15:18
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район (ФОТО) (Видеотрансляция) Политика 15:18
Минэнерго Турции назвало планируемую сумму затрат на строительство газопровода Игдыр-Нахчыван в 2021 г. (Эксклюзив) Турция 15:10
Обмен карт минных полей Агдама на 15 задержанных армян – значительное событие с точки зрения развития региона – российский эксперт Политика 15:09
В балансе портфельных инвестиций Азербайджана образовалось отрицательное сальдо Финансы 15:02
ЦБ Азербайджана сообщил о росте репатриации капитала по итогам I квартала Финансы 15:02
В Армении бывший мэр намеревался подкупить 147 человек Армения 15:00
Дизайн Zivella «Rounded» был удостоен награды «iF Design Award» Общество 14:49
Сербия видит новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном в сфере ВИЭ – вице-премьер (Эксклюзив) Энергетика 14:46
Рост ненефтяного экспорта позитивно повлиял на платежный баланс Азербайджана Финансы 14:45
Противоречия между политическими силами в Армении углубляются по мере приближения выборов Политика 14:35
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении журналистов, ставших шехидами в Кельбаджаре Политика 14:32
Кредит наличными и без комиссии в Yelo Bank под 14,3% Экономика 14:25
Президент Ильхам Алиев подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине Политика 14:23
Делегация Военно-воздушных сил Пакистана прибудет в Баку Политика 14:13
Назван объем добычи по блоку азербайджанских нефтяных месторождений "Нефтчала" и "Хыллы" Энергетика 14:08
Иран намерен арендовать в Азербайджане земли под кормовые культуры Экономика 14:03
Eni Turkmenistan объявила тендер Тендеры 13:56
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Азербайджана Политика 13:49
Выгодное предложение от Summer Tour: Турпакет на популярные курорты Турции всего за 399 USD Общество 13:46
Азербайджан значительно увеличил импорт ковров из Турции Турция 13:44
Прямые зарубежные инвестиции в Азербайджан за год выросли Финансы 13:38
Завтра в Баку будет до 29 градусов тепла Общество 13:30
Докладчик ПАСЕ планирует посетить Азербайджан Политика 13:30
Докладчик ПАСЕ приветствует передачу Азербайджаном Армении задержанных армян в обмен на карту минных полей Политика 13:29
ГЭЦ Азербайджана обратился к абитуриентам, поступающим по специальностям, требующим особых способностей Общество 13:22
Украинские компании готовы помочь в оптимизации энергетической сферы Азербайджана Энергетика 13:22
Спрос банков Азербайджана на валюту незначительно сократился Финансы 13:20
Австрия наращивает импорт турецких электротоваров Турция 13:17
Туркменский производитель поставил подвесные потолки в Азербайджан Строительство 13:16
Российская компания рассматривает возможность строительства газохимического комплекса в Узбекистане Энергетика 13:12
Завершаются работы по открытию Логистического центра в Карсе – министр транспорта и инфраструктуры Турции (Эксклюзив) Бизнес 13:09
Из Поти в Ташкент отправился первый контейнерный блок-поезд Бизнес 13:09
Сократилась трудовая миграция из Турции в Азербайджан Турция 13:07
Все новости