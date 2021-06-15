Может это тоже знак судьбы…– актриса Айгюн Фатуллаева о роли в фильме про Амалию Панахову (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 15 июня 2021 года народной артистке Азербайджана, лауреату Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалеру орденов "Шохрат" и "Шараф" Амалии Панаховой исполнилось бы 76 лет, сообщает Trend Life. Амалия Панахова ушла из жизни 8 ноября 2018 года, но память о выдающейся актрисе живет и будет жить вечно в сердцах миллионов поклонников, ее родных, близких, коллег…

Амалия Панахова внесла значимый вклад в развитие национального театрального искусства. Эта актриса – пример для подражания молодого поколения актеров, и для многих она навсегда останется самым главным учителем и наставником.

Ко дню рождения Амалии Панаховой Общественное телевидение Азербайджана (İTV) подготовило и представило документальный фильм "Onun qəribə taleyi. Amaliya Pənahova" ("Ее странная судьба. Амалия Панахова").

Образ Амалии Панаховой в фильме воплотила молодая и талантливая артистка, актриса Азербайджанского государственного театра юного зрителя Айгюн Фатуллаева.

По словам Фатуллаевой, участие в документальном фильме, повествующем о творческой судьбе выдающейся актрисы Амалии Панаховой, стало для нее значимым событием и важным этапом на творческом пути.

"Предложение о сьемках в фильме мне поступило от Общественного телевидения, автора сценария фильма Видади Гусейнова, режиссера-постановщика Руслана Гусейна, продюсера Азиза Алиева. Мы обсудили проект, и я с большой гордостью приняла предложение. Конечно, воплотить на экране образ выдающейся актрисы Амалии Панаховой, такой творческой личности – для меня большая честь", – подчеркнула она.

Айгюн Фатуллаева отметила, что творчество Амалии Панаховой – пример для многих актеров, и быть причастной к фильму о народной артистке Азербайджана для нее большое счастье.

"Амалия Панахова сыграла большую роль в судьбе многих актеров, и в моей творческой судьбе стала светом. Конечно, воплощать образ Амалии Панаховой для меня огромная ответственность, передо мной стояла большая миссия. Как только взяла в руки сценарий, волнение, гордость, чувство глубокой ответственности меня не покидало. К своей работе в фильме я относилась так, чтобы она была достойной памяти, творческого наследия Амалии Панаховой. Над фильмом трудилась большая команда, где все относились к работе с чувством большой ответственности, огромной любовью, глубоким чувством уважения к творчеству Амалии Панаховой", – сказала она.

Актриса отмечает, что еще в школьные годы ей часто говорили о внешнем сходстве с народной артисткой Азербайджана Амалией Панаховой.

"В школьные годы говорили, что я похожа на Амалию Панахову, потом в годы учебы в университете находили схожесть в голосе. Но я никогда и подумать не могла, что сыграю ее в кино. Кстати, один из образов, который воплотила Амалия Панахова, – это Зарифа из "Обрученной девушки", и я в своей творческой биографии играла эту роль – может это тоже знак судьбы… Я не была студенткой Амалии Панаховой, но видела ее в университете, на мастер-классах, поэтому считаю себя очень счастливым человеком. Мне очень приятно слышать от близких Амалии Панаховой, ее родных, что я на нее похожа, что справилась с поставленной в фильме задачей", – добавила она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)