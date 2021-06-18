Сария Мамедова стала лауреатом международного конкурса "Пушкин и Гоголь в Италии"

БАКУ /Trend Life/ - Сария Мамедова стала лауреатом международного конкурса поэзии, малой прозы, изобразительного и фото искусства "Пушкин и Гоголь в Италии" в номинации "Поэзия, проза", сообщает Trend Life.

Проект проводится в рамках культурологического проекта "Спаси и сохрани" с 1998 года под эгидой Международной ассоциации деятелей литературы и искусства "Глория", Академии кино и телевидения "Лик" и Международного литературно-художественного многоуровневого конкурса имени Дюка де Ришелье.

Цель культурологического проекта – выявление талантов, популяризация их, совместные дальнейшие гуманитарные проекты в интересах взаимосотрудничества, повышения уровня культуры, искусства, духовности в мире. Конкурс проводится под девизом "Мы несем позитив в мир! Вместе мы можем больше!".

Сария Мамедова - член Союза писателей Азербайджана, Союза писателей России, Международного союза писателей (COI) и Союза писателей Северной Америки, Евразийской творческой гильдии. Выпускница Азербайджанского института нефти и химии (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), кандидат химических наук, работала в Институте геологии НАНА. Автор более 20 книг, более 200 произведений, 140 научных трудов, имеет два авторских свидетельства, семь рационализаторских предложений. Лауреат национальных и международных литературных премий в Азербайджане, России, США, Великобритании, Сирии и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)