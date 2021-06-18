Азербайджанский "Арахчын" вошел в сборник лучших профессиональных анимационных фильмов 2021 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский "Арахчын" вошел в сборник лучших профессиональных анимационных фильмов 2021 года на Festival Anim!Arte в Бразилии.

Об этом сообщила Trend Life режиссер фильма, автор сценария и художник, руководитель анимационной студии Birlik, заслуженный деятель искусств Азербайджана Фирангиз Гурбанова.

Над фильмом также работала художник-аниматор Земфира Ахадова.

Фильм "Арахчын" (так называется азербайджанский национальный головной убор) был представлен на XVI Международном фестивале студенческой и профессиональной анимации Anim!Arte в категории World Cultures Professional (профессиональная категория мировых культур) в Рио-де-Жанейро, а также в рамках передвижного маршрута по городам Бразилии и в других странах мира с 24 мая по 13 июня.

"Зрители могли познакомиться с лучшими постановками профессиональных мировых и бразильских аниматоров, посмотреть популярные сказки в новой интерпретации, открыть для себя мифы, исторические события, танцы, ритуалы, этнические проявления и художественные композиции разных стран и народов. Этот фестиваль - почти анимированная энциклопедия!" - сказала Фирангиз Гурбанова.

Задача Anim!Arte состоит в стимулировании культурного и творческого роста молодых аниматоров. Фестиваль поддерживает создание анимационных фильмов, особенно среди студентов. Для профессионалов были организованы международные секции - фильмы об окружающей среде и мировой культуре.

(Автор: Вугар Иманов)