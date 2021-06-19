Человек удивительного таланта: в Баку вспоминают актера Гамлета Ханызаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы в Баку прошел вечер, посвященный 80-летию со дня рождения яркого актера театра и кино, заслуженного артиста Азербайджана Гамлета Ханызаде, сообщили Trend Life в музее.

Гамлет Ханызаде был актером удивительного таланта, чье творчество неразрывно связано с развитием национального театра, кино и телевидения.

В мероприятии приняли участие народные артисты - председатель Союза театральных деятелей (СТДА), директор и художественный руководитель Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Азер Паша Нематов, заместитель председателя СТДА Гаджи Исмаилов, известные актеры Рафиг Азимов, Рамиз Новрузов, а также дочь Гамлета Ханызаде – Айгюн Ханызаде.

На вечере было рассказано о жизни и творческом пути известного актера. Его коллеги, друзья и родные поделились теплыми воспоминаниями.

Вниманию гостей мероприятия был представлен видеоролик, повествующей о творческой судьбе Гамлета Ханызаде, а также фрагменты из фильмов и спектаклей, где он был занят. Была организована экспозиция из фотографий известного артиста, хранящихся в фонде музея.

Несмотря на то, что Гамлет Ханызаде прожил не такую долгую жизнь, он многого добился, внес большой вклад в театральное искусство и кино.

Актер снялся более чем в 40 фильмах, среди которых были современные и исторические киноленты, где он воплотил как главные, так и небольшие роли. Каждой роли, каждому образу он отдавал частичку своего сердца. К каждой работе подходил с большой ответственностью и профессионализмом.

Гамлет Ханызаде родился 5 июня 1941 года в Баку. Окончил Азербайджанский государственный институт искусств имени Мирзы Алиева (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). Еще студентом его пригласили в Академический национальный драматический театр. Ханызаде сыграл в таких театральных постановках, как "Вагиф", "Хромой Теймур", "Иблис", "Хайям" и других, а также в кинофильмах "Ищите девушку", "Семеро сыновей моих", "Удар в спину", "Экзамен", "Бабек", "Низами" и "День казни".

Гамлет Ханызаде скончался 3 февраля 1990 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)