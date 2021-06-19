Режиссер Аскер Аскеров отмечает юбилей: Генератор силового поля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня режиссеру Азербайджанского государственного академического музыкального театра. заслуженному деятелю искусств Аскеру Аскерову исполнилось 60 лет, сообщает Trend Life.

Режиссер - это творческая и очень непростая профессия. Для того чтобы им стать, нужны незаурядный ум, напористость, серьезность, грамотность, оригинальность. Главная цель театрального режиссера – это не только донесение до зрителя основной мысли произведения, но и исследование человеческой жизни специфическими творческими средствами, и эмоциональная передача происходящих событий.

Театральный режиссер является главой сцены, когда создает собственный мир для героев пьесы, окружает его вещами - декорациями, задает нужный ритм, принимает непосредственное участие в подборе необходимого музыкального сопровождения и костюмов. Даже когда зрители начинают рассуждать о спектакле, на первое место всегда выходит работа режиссера. Существует известное выражение: "Режиссер умирает в актерах", означающее, что за провал спектакля винят именно театрального режиссера. Поэтому он должен быть не только хорошим организатором, но и психологом, ведь артисты – народ тонкий, чуткий. Кроме того, он сам должен владеть навыками актерского мастерства, уметь и знать все, в том числе и то, как изготавливаются декорации. Именно эффективная работа режиссера с актером становится основой успеха спектакля – как "генератор силового поля", объединяющего весь творческий коллектив в единый ансамбль для достижения творческой реализации.

Аскер Аскеров ставит классические произведения, оперетты и комедии, среди которых на сцене театра с успехом шли "Проделки Скапена" Мольера, "Гарнир по-французски" Камолетти, "Невеста за пять манатов" Мамеда Саида Ордубади и Саида Рустамова, "Однажды в Багдаде" Эмина Сабитоглу и Владимира Колмановского, "Пять жены Моллы Насреддина" Ибрагима Садыгова и т.д.

"Режиссер всегда находится в творческом поиске. Каждый спектакль по своему значим и ценен, но я предпочитаю больше ставить классические произведения, потому что в них все закономерно. Потому что очень люблю закономерность в творчестве", - говорит режиссер.

Аскер Аскеров родился 19 июня 1961 года в Нахчыване. Выпускник факультета актера драмы и кино Азербайджанского государственного институт искусств (ныне - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1983 года работал в Нахчыванском государственном музыкальном драматическом театра. где впоследствии стал главным режиссером. С 1996 года ставил спектакли в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре. С 2010 года в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре ставит спектакли на русском и азербайджанском языках.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)