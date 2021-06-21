Планета Исфара Сарабского в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла презентация альбома Planet заслуженного артиста Азербайджана, пианиста, композитора и аранжировщика Исфара Сарабского, записанного в сотрудничестве со всемирно известной музыкальной компанией Warner Music Group, сообщает Trend Life. Презентация альбома прошла в Jazz on the top в Landmark.

Исфар Сарабский стал первым азербайджанским джазменом и музыкантом, работающим в жанре электронной музыки, подписавшим бизнес-контракт с Warner Music Group.

Альбом Planet Исфара Сарабского вышел в свет в Международный день джаза, который отмечается 30 апреля. Его можно приобрести посредством онлайн-платформ, также планируется, что в июле альбом появится в продаже в Баку.

"Альбом суммирует мои чувства и взгляды на нашу вселенную. Я размышляю о людях и событиях последних лет, которые повлияли на всех нас, о новых ситуациях, с которыми нам приходится иметь дело, – это как способ вступить в диалог с моими слушателями", – подчеркивает музыкант.

Говоря об альбоме, Исфар Сарабский отметил, что в него вошли произведения, исполняемые на концертах, композиции, которые обновлялись.

"Так, одна из композиций, вошедших в альбом, была написана около двух лет назад, а вот записали мы ее только в прошлом году. Всю музыку, которая звучит в альбоме, я исполняю на своих концертах. Композиция Planet была изначально создана в электроном виде и постепенно перешла в акустическую форму, а затем была исполнена с оркестром", – сказал заслуженный артист Азербайджана.

Касаясь контракта с Warner Music Group, Сарабский добавляет, что для любого музыканта – это достижение.

"Для меня, как для артиста, – это большой шаг вперед в плане того, что теперь моя музыка звучит во всем мире и хорошо пропагандируется. В контракте с Warner Music Group предусмотрен выпуск еще одного альбома, но он будет в другом музыкальном направлении – электронной музыки", – подчеркнул он.

В июле 2021 года Исфар Сарабский презентует альбом в Монтрё. Отметим, что Монтрё, а именно Montreux Jazz Festival, – это особая страница в творческом пути Исфара Сарабского. В 2009 году музыкант стал победителем конкурса пианистов на джазовом фестивале в Монтрё.

Турне в поддержку альбома Planet начнется в октябре 2021 года и продлится до середины ноября. В его рамках запланированы концерты в Германии, Франции, Нидерландах, Великобритании, Чехии. Возможно, в график тура будут включены другие страны, и он продлится до начала декабря.

"Концерт в Баку тоже планируем. Но сейчас все зависит от ситуации с пандемией. На данный момент большие концертные площадки недоступны", – подчеркнул пианист.

Несмотря на то, что альбом вышел в свет только в апреле, он уже получил положительные отзывы от влиятельных музыкальных критиков. Так, BBC Music Magazine включил альбом азербайджанского музыканта в список лучших джазовых альбомов 2021 года. Также положительные оценки пришли от изданий Германии и Франции, публикующих материалы о джазе.

Дизайн альбома разработан немецкой компанией. "Дизайн был обоюдным решением, у меня возникла идея показать связь классической и джазовой музыки. При разработке дизайна представители компании познакомились с нашей культурой, и, как видите, там отображены шебеке (прим. – окна с заполняющими их разноцветными стёклами, создаваемые народными мастерами из мелких деревянных деталей без клея и гвоздей)", – сказал заслуженный артист Азербайджана.

Отметим, что Warner Music Group – третий по величине концерн и семейство студий грамзаписи, входящий в "большую тройку компаний звукозаписи". Сарабский заключил контракт с Warner Music Group на издание двух альбомов в декабре 2019 года.

(Автор: Джани Бабаева)